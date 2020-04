Coronavirus : Xavi a fait un don d'un million d'euros !

Ghana is mourning one of the Black Stars' all-time greats. Our thoughts are with Kwasi Owusu's friends and loved ones at this sad time. https://t.co/Yq1M66CbHf — FIFA.com (@FIFAcom) March 30, 2020

Sad. Another legend down. Opoku Afriyie yesterday, and today it’s Kwasi Owusu, former captain of the Black Stars. He would have been 75 this November. That’s him (far right) in his prime during the mid 70s. As you can see, he was built like a brick shithouse. A man! Thread. pic.twitter.com/CICSPV2NaN — Fiifi Anaman (@fiifianaman) March 30, 2020

Our heartfelt condolences & prayers to the family of former Ghana striker Kwasi Owusu who passed away in his home yesterday in Sunyani. Owusu was a symbol of greatness and his dedication and passion for scoring goals inspires the youth of today especially Planners#RIPPowerHouse pic.twitter.com/N0uqx4yqj3 — PLANNERS ATHELTIC CLUB (@PlannersFCGH) March 31, 2020

C'est une légende du football ghanéen et africain qui vient de disparaître., est mort lundi 30 mars 2020 à l'âge de 72 ans a confirmé cette semaine la Fédération Ghanéenne de Football Affectueusement surnommé "",a été le fer de lance et le capitaine de la génération dorée deslors de la Coupe d'Afrique des Nations 1970 . L’enfant de(Ghana) a signé trois buts au cours de la compétition lors de laquelle lea perduen finale face au, pays hôte. Les observateurs se souviennent notamment de lui pour avoir réussi l’incroyable prouesse de marquer neuf buts en aller-retour lors des qualifications contre le(15-1, cumulé). Prenant part auxà Munich,a conservé pendant plusieurs années le titre de meilleur buteur de l’histoire du Ghana sur la scène internationale avec. Un record qui n’a été battu que par Asamoah Gyan en août dernier. Le nom du mythique canonnier d’(632 matches et 231 buts entre 1964 et 1983) demeurera certainement gravé dans le grand livre des légendes du football ghanéen et africain.