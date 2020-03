Coronavirus : Wanda Nara part en Lombardie et en prend pour son grade

Un monument du football turc et mondial est en péril ! Ancien gardien emblématique de la, dont il est le joueur le plus capé de l'histoire avec Rüstü Reçber , a été hospitalisé après avoir été testé positif au, L’information a été annoncée par sa femme,, dimanche soir, à travers une publication sur son compte Instagram:Ce sont des moments critiques et difficiles. Ma seule demande est que les gens soient conscients et respectueux. Mon test au coronavirus a été négatif, avec mon fils et ma fille. Il est à l'hôpital et nous n'avons pas le droit de le voir. C'est la partie la plus difficile, ne pas pouvoir être avec lui. Dieu est grand et il est confié à des médecins turcs. S'il vous plaît, pensez à nous dans vos prières», a-t-elle publié. Aujourd'hui âgé de 46 ans, le légendaire dernier rempart a pris sa retraite en 2012 après avoir porté les maillots des deux écuries phares d’Istanbul,(1993-2003 et 2004-2007) et(2007-2012). Il a également défendu pendant un an le maillot du, de 2003 à 2004. Le quintuple champion deétait devenu un héros national lors duqui avait vu la sélection turque atteindre le dernier carré et arracher la médaille de bronze.était facilement reconnaissable lors de lagrâce notamment au produit noir qu'il appliquait sous ses yeux, à l'image des joueurs du football américain.