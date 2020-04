🔴Coronavirus: une star africaine de Ligue 1 hospitalisée !

Toujours au PSG, mais en tant qu'ambassadeur au Brésil, Maxwell est revenu sur cette historique défaite du club parisien face au FC Barcelone.

Le souvenir douloureux de la remontada subie contre le Barça

Figurant parmi les premiĂšres recrues d'importance du PSG de l'Ă©poque QSI, Maxwell aurait pu ne jamais poser les pieds en France alors qu'il Ă©voluait au Barça avant de rejoindre le Parc des Princes. C'est ce qu'a indiquĂ© l'ancien latĂ©ral dans les colonnes de L'Equipe. Ayant entendu parler de l'intĂ©rĂȘt du PSG en 2011, il a reconnu qu'il avait eu du mal Ă s'imaginer un futur en France.À l’époque, j’étais au Japon avec Barcelone, dans une chambre d’hĂŽtel en compagnie de mon frĂšre. J’observais de loin ce qui se passait avec le Qatar. Je voyais que certains joueurs signaient au PSG. Et il y a eu ce premier contact avec Leonardo. Bien sĂ»r, quand vous ĂȘtes au Barça, aucun club plus grand ne peut vous appeler. Du coup, quand vous ĂȘtes sollicitĂ©, vous regardez le projet sportif, ce que votre carriĂšre peut y gagner, a-t-il indiquĂ©, convaincu par Leonardo de rejoindre le projet :. C’est difficile alors d’imaginer quelque chose de plus grandLe drame sportif du PSG est bien sĂ»r la remontada subie face au FC Barcelone de Lionel Messi et Neymar, alors au Camp Nou, en 2017 (6-1). Un souvenir terrible pour Maxwell, qui Ă©tait en tribunes avec Thiago Motta., a commentĂ© Maxwell qui considĂšre ce match comme un vĂ©ritable traumatisme, mĂȘme si son pire souvenir reste la demi-finale de Coupe du Monde, perdue par le BrĂ©sil face Ă l'Allemagne en 2014 (7-1).Les deux matches sont, de loin, les souvenirs les plus nĂ©gatifs en termes sportifs