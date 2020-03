Coronavirus : Une annulation de la Premier League envisagée !

West Ham chief Karren Brady claims Premier League season should be declared void https://t.co/19xXZJRxYB pic.twitter.com/1A2AEKWxyO

Mais au Royaume-Uni, même si le virus est encore peu actif, le gouvernement pourrait être obliger d’annuler la Premier League si l'épidémie grimperait en flèche outre-Manche, à en croire Karren Brady, membre de la chambre des Lords et vice-présidente du club de West Ham, dans sa chronique publiée dans le quotidien « The Sun ».En cas d'annulation, le titre de Champion ne serait pas attribué et aucun club ne serait relégué.La Premier League est suspendue jusqu’au 3 avril prochain pour le moment après plusieurs cas avérés de coronavirus le coach d'Arsenal Mikel Arteta le joueur de Chelsea Hudson Odoi.Mais quelle sera alors la décision définitive des autorités ? Report prolongé, annulation… ? wait and seePas de sacre pour Liverpool ?Cette décision serait certainement un véritable coup dur pour Liverpool. L'annulation de la PL n’arrangerait bien pas Les Reds. Le club de la Mersey est en course pour le sacre qui lui tend les bras après 30 années de disette en championnat d’Angleterre.Auteurs d'une saison exceptionnelle en championnat (27 victoire, un seul match nul et une seule défaite) les coéquipiers de Sadio Mané comptent désormais 25 points d’avance sur leur dauphin Manchester City. Liverpool ne lui reste que deux victoires pour assurer définitivement ce titre.A lire aussi sur Orange Football Club >> Mikel Arteta (Arsenal) testé positif au coronavirus