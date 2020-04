Coronavirus : Tresor Mputu en confinement

Contexte : On joue les quarts de finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. En toute fin de prolongations, alors que le score est toujours de parité, l'attaquant du FC Barcelone, qui évoluait avec l'Ajax d'Amsterdam, à l'époque, a volontairement empêché le ballon d'entrer dans le but sur une tête de. Il a été logiquement expulsé mais, a raté le penalty derrière. Lors de la séance des tirs au but, le Ghana s'est incliné et a quitté le tournoi avec un sentiment d'injustice. Siont crié au scandale à l'issue du match, Suarez lui, avait la conscience tranquille. "Je suis très calme. Cela valait la peine d'être expulsé de cette manière parce qu'à ce moment précis, je n'avais pas d'autre choix [que de faire main]", a déclaré le joueur, qui n'avait aucun autre choix pour sauver son équipe à part .. "tricher". Même son sélectionneur à l'époque,, a rejeté les accusations de tricherie formulées contre son équipe. "Oui, il a mis la main, mais est-ce qu'on peut appeler cela de la triche?", a-t-il dit. "Je pense que c'était un geste instinctif. Il a été expulsé, il ne peut pas jouer le prochain match. Son geste a des conséquences pour lui", avait-il signalé après la rencontre. Pour le Ghana - et l'Afrique, qui avait adopté cette équipe - c'était une fin brutale. La phase de groupes de ce tournoi a été une déception massive pour le continent hôte, qui avait vu cinq de ses six équipes éliminées dans la phase de groupes, y compris l'Afrique du Sud, pays organisateur. Mais au moins ils ont eu le Ghana, qui a éliminé les États-Unis en huitièmes, puis a défié l'Uruguay jusqu'au dernier souffle. Mais la vie n'est pas toujours juste. La suite ? L'Uruguay a perdu la demi-finale contre les Pays-Bas (2-3) avant de s'incliner dans le match pour la 3e place face à l'Allemagne. Justice est faite ? Non pour plusieurs amateurs du football africains, qui pensent encore que le Ghana avait les armes d'aller le plus loin possible et même de réaliser l'exploit de gagner cette "seule" Coupe du Monde "Africaine". A lire aussi >> Jubilé de Forlan : Luis Suarez joue gardien de but