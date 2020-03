Coronavirus : très inquiet pour le Brésil, Dani Alves interpelle Bolsonaro

Encore méconnus la saison passée, ils ont éclaté aux yeux du monde cette saison. Retour en quelques lignes sur les révélations de la saison en Bundesliga.

Alphonso Davies (Bayern Munich)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach)

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Formé au poste d’ailier, Alphonso Davies s’est vu repositionné au poste de latéral gauche suite à la blessure de Lucas Hernandez. Et l’adaptation du joueur de 19 ans à son nouveau poste s’est faite plutôt rapidement. L'international canadien impose un tempo d’enfer à chacun de ses adversaires. Doté d’une pointe de vitesse exceptionnelle, Davies impressionne aussi par sa capacité à bien défendre malgré le fait qu’il soit formé en tant que joueur offensif. Utilisé à 21 reprises en championnat, il représente l’avenir du Bayern Munich aux côtés des Benjamin Pavard, Serge Gnabry et Léon Goretzka.La France du foot a quitté Christopher Nkunku sur un penalty raté en finale de Coupe de France face à Rennes, un soir de printemps. En Allemagne, l'histoire est différente et Nkunku semble exploiter tout son potentiel. Titulaire sur le côté gauche du 4-4-2 de Julian Naggelsman, l’ancien Parisien explose sous les couleurs du Red Bull Leipzig. Auteur de 4 buts depuis le début de la saison, le natif de Lagny-sur-Marne s’est surtout distingué en offrant 14 passes décisives en championnat. Le Franco-Congolais a même réussi l’exploit de réaliser 4 passes décisives en une mi-temps face à Schalke 04, en février dernier. Un record en Bundesliga.Il est comparé à Paul Pogba ou Patrick Vieira du côté de Mönchengladbach. Denis Zakaria est l’un des principaux artisans de la bonne saison de son club en Bundesliga (4ème). Ce milieu de terrain, capable de jouer aussi en défense centrale, impressionne par sa puissance physique et son habileté technique. International suisse depuis 2015, Zakaria a déjà participé à un championnat d'Europe (2016) et à une Coupe du monde (2018), le tout à même pas 23 ans. Des expériences formatrices qui se ressentent dans les performances du joueur, surprenant par sa maturité dans le jeu. Estimé à environ 50 millions d’euros, le natif de Genève possède de nombreux courtisans en Europe. Manchester United s’est d’ailleurs renseigné et pourrait faire de Zakaria l’une de ses recrues au prochain mercato estival.En Bundesliga depuis le 1er janvier 2020 après sa signature au Borussia Dortmund en provenance de Salzbourg, Erling Braut Haaland a déjà inscrit 9 buts en championnat., à même pas 20 ans. Fils d’un ancien joueur professionnel, cet attaquant au physique imposant possède une grosse qualité de vitesse et un sang-froid devant le but qui rappelle les plus grandes gâchettes. Recruté pour « seulement » 20 millions d’euros cet hiver, la valeur de l’international norvégien a explosé en même pas trois mois. Il est aujourd’hui évalué à plus de 100 millions d’euros et son prix risque encore de grimper dans les années à venir. A l'image de Kyllian Mbappé, il faudra compter sur Haaland pour faire trembler les filets aux quatre coins de l'Europe.