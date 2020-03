Coronavirus : Salah offre 715 millions FCFA aux hôpitaux égyptiens

Présent à Wuhan au début de l’épidémie du coronavirus en Chine, l’international camerounais a raconté à beIN Sports comment il a vécu le confinement. Et appelle le monde entier à se liguer contre le Covid-19.

Arrivé à Shanghai Shenhua en pleine épidémie de Coronavirus, Stéphane Mbia a été contraint au confinement. Un moment difficile et délicat pour le Camerounais. « Je l’ai appris deux jours après mon arrivée, il ne fallait plus sortir de la maison. […] On nous a dit qu’il ne fallait plus sortir, car il y avait un virus très dangereux qui courrait dans la ville. Le message en bas des immeubles était clair et cela venait du gouvernement, il fallait rester à la maison », a-t-il raconté à beIN Sports.L’ancien joueur du FC Séville et de l’Olympique de Marseille se souvient que les habitants de la ville ont eu besoin d’une semaine pour prendre véritablement conscience de la situation. « Au bout d’une semaine, tout était fermé », dit-il. Deux mois plus tard, les autorités chinoises sont toujours aussi vigilantes. D’après le joueur de 33 ans, « chaque personne qui entre dans le territoire est mis en quarantaine et il y a une personne du matin au soir qui lui prend sa température » avant de pouvoir « rentrer chez lui tranquillement ».Heureusement pour Stéphane Mbia, son nouveau club a effectué sa préparation d’avant-saison à Dubai. Le joueur et ses coéquipiers s’apprêtent à regagner Shanghai, où « tout est clean » pour la reprise de la Chinese Super League, espérée pour le 18 avril prochain. En attendant, l’ancien capitaine des Lions Indomptables appelle le monde entier à se liguer contre le Covid-19, en respectant les mesures de confinement. « Il y a eu trois mois de confinement pour lutter contre ce virus. Les autres pays devraient faire la même chose. Il faut contrôler ça très rapidement car ça risque de partir dans tous les sens ». En d’autres termes, il faut « montrer l’exemple » pour « sauver des vies », tranche-t-il.