Coronavirus: Mané fait un don de 30 millions aux hôpitaux du Sénégal

Selon la presse marocaine, la Fédération du royaume chérifien a adressé un courrier à la CAF pour lui signifier son souhait de voir le CHAN 2020 reporté, en raison du coronavirus.

La décision de la CAF très attendue

Près de 30 cas recensés au Maroc

Officiellement, le Maroc n’a pas encore pris de décision sur sa participation ou non, au CHAN prévu du 4 au 25 avril au Cameroun. Mais déjà, le royaume chérifien espère que la compétition sera reportée, en raison de la propagation du coronavirus. Selon la presse locale, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a adressé un courrier dimanche à la CAF pour lui signifier son vœu. « Il parait évident que leau Cameroun ne pourra se dérouler dans ces conditions aux dates prévues », aurait prévenu la FRMF à l’instance africaine du football.En effet, une mission médicale de la Confédération Africaine de Football (CAF) a séjourné les 14 et 15 mars derniers au Cameroun. Objectif : évaluer l'ensemble des mesures préventives prises contre la pandémie du coronavirus. Ce sont les conclusions de cette mission qui devraient guider la décision finale du Comité exécutif de la CAF, quant à l’avenir duEntre temps, le Maroc qui dénombre près de 30 cas de contamination au Covid 19 a suspendu ses compétitions de football. Les vols internationaux à destination et au départ du Royaume sont également suspendus. Le stage prévu pour l’équipe en vue du CHAN (16 mars - 2 avril) a été annulé. De même que la réunion d’urgence de la FRMF prévue ce lundi pour tabler la participation ou non au CHAN aurait été annulée. Reste attendue, la décision de la CAF.