Coronavirus : Rüstü Reçber raconte son calvaire

L'ancien gardien de but de Barcelone a révélé que sa lutte contre le coronavirus a été un véritable calvaire.

L'ancien portier de la Turquie Rüstü Reçber va mieux. Infecté par le coronavirus, Rüstü a quitté l'hôpital d'Istanbul lundi. L'ancien joueur du Barça a raconté son combat contre le COVID_19. "Je recommence à me sentir moi-même de nouveau et ma santé s'améliore jour après jour", a-t-il déclaré à TuttoMercatoWeb. "Mon corps était faible et j'ai dû endurer un traitement difficile, mais maintenant je suis sur la voie du rétablissement et j'ai remercié Dieu pour cela." L'ex-international turc a également envoyé un message de soutien à la population italienne, un des pays les plus touchés par la crise sanitaire actuelle.

Rüstü solidaire de l'Italie

"J'espère qu'ils auront bientôt laissé cette tragédie derrière eux et qu'ils s'en remettront rapidement", a-t-il poursuivi. "Tout mon cœur et ceux de mes compatriotes turcs sont avec eux." Au cours de ses 24 ans de carrière, le héros du Mondial 2002 pour la Turquie a joué pour Fenerbahce, Besiktas et Barcelone et a également fait 120 apparitions avec la sélection nationale turque. L'homme de 46 ans a, pour rappel, été testé positif au coronavirus le 29 mars et a depuis passé du temps en soins intensifs, où il se battait pour sa vie, étant dans un état grave.