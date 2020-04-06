Coronavirus : Rüstü Reçber est sorti de l'hôpital

Malick Tohé ne sera pas sur le pont. L'ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football a décidé de se retirer de la course à la succession de Sidy Diallo. Longtemps pressenti, Malick Tohé, l'une des figures de proue du GX, le groupement de clubs, opposé à Sidy Diallo, ne sera pas candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, selon des sources dignes de foi. L'ancien vice-président de l'Africa Sports avait occupé le poste de vice-président en charge du marketing sous Sidy Diallo depuis 2011.Six ans après, il fut en rupture de ban avec le big -boss de la maison de verre de Treichville. Il avait été révoqué au cours d'une assemblée générale à Yamoussoukro. Mais l'homme a continué ses activités sportives à la Confédération Africaine de Football comme membre de la commission des compétitions de jeunes. Il est aussi le président d'honneur du Club Omnisports de Korhogo ( Ligue 2). Dans quel camp ira maintenant Malick Tohé? C'est la grande interrogation. Les jours à venir, nous situeront.