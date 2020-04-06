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Coronavirus : Rüstü Reçber est sorti de l'hôpital

Auteur: Media365
06 avril 2020, 19:10 UTC
Copyright : Panoramic
Dans un état grave il y a quelques jours, Rüstü Reçber a bien récupéré. Infecté par le Covid-19, il a pu sortir de l'hôpital pour poursuivre sa guérison. Une bonne nouvelle pour le football turc.
L'ancien gardien international turc Rüstü Reçber va mieux. Infecté par le coronavirus, Rüstü a quitté ce lundi l'hôpital d'Istanbul où il était soigné. Plusieurs médias turcs avaient pourtant indiqué ces derniers jours que le recordman de sélections avec la Turquie (120 capes) était dans un état grave.














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Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...


Une publication partagée par Isil Recber (@isilrecber) le 6 Avril 2020 à 5 :50 PDT




La femme de Rüstü rassurante


Sur son compte Instagram, son épouse Isil a communiqué la bonne nouvelle. "Quelle belle journée (...) Après 11 jours d'épreuves, mon mari est sorti de l'hôpital.", s'est réjouie la femme du héros du Mondial 2002 avec la Turquie. Rüstü, 46 ans, avait porté pendant un an le maillot du FC Barcelone (de 2003 à 2004). Il avait raccroché les crampons en 2012.
Copyright -Media365
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Coronavirus : Rüstü Reçber est sorti de l'hôpital

Auteur: Media365
06 avril 2020, 19:10 UTC
Copyright : Panoramic
Dans un état grave il y a quelques jours, Rüstü Reçber a bien récupéré. Infecté par le Covid-19, il a pu sortir de l'hôpital pour poursuivre sa guérison. Une bonne nouvelle pour le football turc.
L'ancien gardien international turc Rüstü Reçber va mieux. Infecté par le coronavirus, Rüstü a quitté ce lundi l'hôpital d'Istanbul où il était soigné. Plusieurs médias turcs avaient pourtant indiqué ces derniers jours que le recordman de sélections avec la Turquie (120 capes) était dans un état grave.














Voir cette publication sur Instagram




















Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...


Une publication partagée par Isil Recber (@isilrecber) le 6 Avril 2020 à 5 :50 PDT




La femme de Rüstü rassurante


Sur son compte Instagram, son épouse Isil a communiqué la bonne nouvelle. "Quelle belle journée (...) Après 11 jours d'épreuves, mon mari est sorti de l'hôpital.", s'est réjouie la femme du héros du Mondial 2002 avec la Turquie. Rüstü, 46 ans, avait porté pendant un an le maillot du FC Barcelone (de 2003 à 2004). Il avait raccroché les crampons en 2012.
Copyright -Media365
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Trésor Mputu : le Top 5 des pires dérapages de "Magic Touré" !

Auteur: Media365
06 avril 2020, 19:22 UTC
Trésor Mputu Copyright -AFP
L'attaquant du TP Mazembe, Trésor Mputu, est très aimé par les congolais pour son style de jeu et sa technique hors norme. Il aurait pu monter au sommet du football africain sans certaines bêtises qui ont plus ou moins ruiné sa carrière.

Son carton rouge contre l'Angola durant la CAN 2006

Sélectionné par Claude Le Roy pour sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2006, Mputu a impressionné lors du premier match en marquant face au Togo. Tout le monde attendait alors ce jeune pour le reste de la compétition mais il se prend un rouge un peu bête face à l'Angola lors de la 2e journée. Il était coupable d'un jeu dangereux sur Kali qui était en train de couvrir le ballon jusqu'en sortie de but. Son forfait pour le reste de l'épreuve l'a peut être fait perdre une occasion de grandir et se faire un grand nom !

Il a refusé l'Europe malgré son grand talent

Suivi par plusieurs clubs européens en 2006 dont l'Olympique de Marseille, le Standard de Liège, Lille et Arsenal, le Léopard a préféré rester au TP Mazembe. Un joueur bourré de talent comme lui aurait pu faire une grande carrière en Europe mais il a raté l'occasion quand elle s'est présentée pour lui.

Il agresse un arbitre  lors de la Kagamé Cup en 2010

Trésor Mputu a tabassé un arbitre lors d'un match amical et sans enjeu dans un tournoi disputé à Kigali. Une dérive qui lui a coûté très cher puisqu'il a été suspendu par la FIFA pour 13 mois. Le TP Mazembe remporte la Ligue des Champions et joue la finale de la Coupe du Monde des Clubs face à l'Inter Milan, alors que Mputu se contente de la regarder à partir de son écran tv.

Son transfert à Kaburscop en 2014

Alors que l'Europe le voulait à nouveau, il fait un choix assez étonnant en quittant les Corbeaux vers Kaburscop en Angola. Le joueur a privilégié l'argent au détriment de sa carrière. Un choix qui s'est avéré mauvais puisqu'il n'a pas été payé et a quitté avant la fin de son contrat. Il a alors été éloigné deux ans des terrains suite à une affaire qui a traîné dans les coulisses de la FIFA.

Une annonce de fin de carrière internationale en 2015

Quelques jours après la CAN 2015, Trésor Mputu a annoncé la fin de sa carrière internationale à TopCongoFm : "pour le moment, je me consacre entièrement au club, nous jouons la ligue des champions et je vais donner le maximum pour revenir à mon meilleur niveau, amener mon équipe le plus loin possible dans la compétition. Je mets donc une parenthèse à l’équipe nationale. La priorité c’est Kabuscorp." Des propos peut être mal interprétés puisque le joueur est revenu endosser le maillot des Léopards avec lesquels il jouera la CAN 2019 en Egypte. A lire aussi >> Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 32e - Trésor Mputu

Côte d'Ivoire - FIF : Malick Tohé jette l'éponge

Auteur: Media365
06 avril 2020, 18:51 UTC
L'ancien vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football, Malick Tohé ne sera pas candidat à la prochaine assemblée générale élective de la FIF, selon des sources dignes de foi. Malick Tohé ne sera pas sur le pont. L'ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football a décidé de se retirer de la course à la succession de Sidy Diallo. Longtemps pressenti, Malick Tohé, l'une des figures de proue du GX, le groupement de clubs, opposé à Sidy Diallo, ne sera pas candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, selon des sources dignes de foi. L'ancien vice-président de l'Africa Sports avait occupé le poste de vice-président en charge du marketing sous Sidy Diallo depuis 2011.Six ans après, il fut en rupture de ban avec le big -boss de la maison de verre de Treichville. Il avait été révoqué au cours d'une assemblée générale à Yamoussoukro. Mais l'homme a continué ses activités sportives à la Confédération Africaine de Football comme membre de la commission des compétitions de jeunes. Il est aussi le président d'honneur du Club Omnisports de Korhogo ( Ligue 2). Dans quel camp ira maintenant Malick Tohé? C'est la grande interrogation. Les jours à venir, nous situeront.

Sadio Mané a engueulé Mbaye Niang lors de la finale de la CAN

Auteur: Media365
06 avril 2020, 18:49 UTC
Mané et le Sénégal en quart Copyright -AFP
Les joueurs ont tendance à faire des lives pendant le confinement afin de passer le temps en interagissant avec leurs fans et Sadio Mané en fait partie. L'attaquant Sénégalais s'est prêté au jeu en effectuant une vidéo Instagram avec l'attaquant du Club Bruges, Mbaye Diagne. Il a raconté une anecdote avec Mbaye Niang, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. « Les gens disent que je ne parle pas, que je ne crie pas. C’est normal parce quand on est sur le terrain, on perd son énergie quand on parle beaucoup. Mais lors de la CAN, j’ai beaucoup crié, notamment pour appeler Krépin Diatta et Ismaila Sarr à revenir en défense. J’ai également engueulé Mbaye Niang lors de la finale de la CAN. Il était énervé et ne voulait pas faire d’effort défensif donc je l’ai engueulé, Gana Gueye l’a également fait. Il était complètement sur les nerfs », a raconté le buteur des Reds. A lire aussi >> Haaland: «Sadio Mané est le meilleur joueur en Afrique !»

Coronavirus: «les pires moments de ma vie», le témoignage bouleversant de Reina

Auteur: Media365
06 avril 2020, 18:45 UTC
Pepe Reina Copyright -AFP
Testé positif au coronavirus mais bientôt guéri, le gardien international espagnol, Pepe Reina, a raconté au Corriere dello Sport comment il avait vécu ces derniers jours aux soins. La pandémie du coronavirus n’épargne pas le monde du football et ses acteurs. A l’image du capitaine de la Gambie Omar Colley, premier footballeur africain à être porteur authentifié du virus, ou encore la superstar argentine, Paulo Dybalale gardien international espagnol, Pepe Reina, a été testé positif au Covid-19. >> Dybala, Matuidi, Mangala… Les joueurs atteints par le Coronavirus ! Presque une semaine après l’officialisation de son cas, le portier de 37 ans a fait un bilan de ce qu’il a ressenti ces derniers jours, donnant des nouvelles rassurantes. L'homme aux 36 capes avec la Roja a toutefois confié avoir vécu plusieurs jours difficiles :

«J'ai vraiment eu très très peur !»

«Les premiers jours j’étais très fatigué après avoir éprouvé les premiers symptômes du covid-19. J'avais une fièvre, une toux sèche et un mal de tête qui ne m'a jamais quitté. J'avais cette sensation constante de fatigue», témoigne Reina dans un entretien accordé au Corriere dello Sport avant d'ajouter: «La maladie est ensuite passée à la vitesse supérieure. Le moment le plus difficile a été quand je ne pouvais plus respirer, les 25 minutes où j'ai manqué d'oxygène. J'ai vraiment eu très peur quand j'ai compris que je n'avais plus d'air: c'était des minutes interminables, comme si soudain ma gorge s'était fermée,» détaille l'actuel dernier rempart d'Aston Villa. Finalement, après cette période d'angoisse, l'expérimenté gardien espagnol a remonté la pente. «Aujourd'hui je suis en train de gagner la bataille contre la maladie, rassure-t-il. (…) Mais j'ai passé les six ou huit premiers jours à l'intérieur de ma maison.» A lire aussi >> Les dossiers OFC: Foot vs Coronavirus, pronostic vital engagé Formé au FC Barcelone, le portier international espagnol a multiplié les expériences dans des grandes institutions européennes, avec notamment des passages à Liverpool, mais aussi au Bayern Munich et à Naples avant son arrivée à l’AC Milan en 2018. Il évolue actuellement en prêt à Aston Villa (Premier League).

Mercato : Aïssa Mandi dans le collimateur de l'Atlético Madrid

Auteur: Media365
06 avril 2020, 18:04 UTC
Aissa Mandi - Algérie Copyright -AFP
Malgré l’interruption des activités sportives à cause de la propagation de la pandémie de Coronavirus, les clubs continuent de travailler leur mercato et du côté de la Liga, l'Atlético Madrid s'active pour renforcer son secteur défensif. Selon le 'Mundo Deportivo', le club de la capitale espagnole penserait à s'attacher les services de l'international algérien, Aissa Mandi lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en 2021 au Bétis Séville, le Fennec a déjà été pisté par le passé par l'équipe espagnole. La valeur de l'ancien défenseur de Reims est estimée à 20 millions d'euros selon le site Transfermarket. A lire aussi sur Orange Football Club >>Mercato : Islam Slimani intéresserait l'Olympique de Marseille
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