Coronavirus : Riyad Mahrez (Manchester City) appelle à respecter les barrières

L'international Algérien Riyad Mahrez a posté un message sur les réseaux sociaux pour appeler la population à respecter les mesures de sécurité contre le coronavirus.

Alors que les mesures de confinement ne sont pas respectées par l'ensemble de la population, en France mais aussi à l'étranger, Riyad Mahrez, l'attaquant international algérien de Manchester City, a souhaité prendre la parole sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, le champion d'Afrique appelle ses followers à respecter les règles.

« Message important. Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout ! C'est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme c'est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous ».