Coronavirus -RDC : création de la « Fondation Léopards » par les internationaux

Les représentants des clubs ont voté à l'unanimité sur l'arrêt de la saison en raison de la crise du Coronavirus. c'était lors d'une réunion avec la Linafoot, ce samedi. La Fecofa doit maintenant décider les modalités pour fixer le classement définitif de la saison et s'il y aura attribution de titre et relégation ou pas. Leader avec 11 points d'avance sur son plus proche poursuivant, l'AS Vita Club, le TP Mazembe prévient qu'il n'acceptera pas la saison blanche. C'est ce qu'a déclaré le manager général, Frédéric Kitengie, dans des propos relayés par le site officiel du club. «Le TPM a dit qu’il était d’accord pour que tout s’arrête, et il est hors de question que ce championnat soit déclaré blanc parce que nous avons disputé plus de 60% des matchs… Par voie de conséquence, une fois que le championnat est homologué dans un ou dans l’autre format, automatiquement il y aura des montées et des descentes. (…) Par aucun miracle le sacre ne peut être arraché au TPM, l’essentiel est que le championnat se clôture normalement et qu’il y ait un classement. Et si classement il y a, c’est vrai tout le monde devra être d’accord de voir le TPM en tête.» A lire aussi >> Mercato : Jean II Makoun tout proche du TP Mazembe ?