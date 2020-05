Coronavirus : pas de tacles durant les entraînements en Premier League

Tackling: banned

All the restrictions for Premier League team training have been revealed.



Full story: https://t.co/XWKW0pMS6u pic.twitter.com/d18VNlYhiR

Selon la BBC, les tacles seront proscrits et les terrains désinfectés après chaque séance d'entraînement, qui se déroulera avec des groupes de cinq joueurs au maximum. Les entraînements pourraient reprendre à partir du premier juin, à huis clos, selon une annonce du gouvernement.Les drapeaux de corner, les cônes et les poteaux de but seront aussi désinfectés après chaque entraînement tandis que les joueurs subiront deux tests par semaine et leur température sera contrôlée chaque jour, à l'accès des centres des entraînements.A lire aussi >> Premier League : Pas de foot prévu avant le 1er juin