Coronavirus : Pas de sport jusqu'en avril en Italie

Nommé à la tête de la sélection ivoirienne, le 31 juillet 2014, Hervé Renard avait permis à la Côte d’Ivoire de remporter sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations en 2015 après celle de 1992. Mais ce magnifique succès du génie français ne l’a pas empêché de rompre son contrat avec la Côte d’Ivoire. En mai 2015, Hervé Renard a paraphrasé un nouveau contrat avec les Dogues de LOSC (ligue 1, France.) Un départ que les dirigeants de la maison de Verre de Treichville ne semblaient pas digérer. Quelques mois plus tard, elle décide de lancer son deuxième adjoint, Kamara Ibrahim comme son successeur. Un choix qui fut jugé assez audacieux selon certains observateurs. Bref, une nouvelle mission délicate fut confiée au nouveau boss des vestiaires, Kamso. Malheureusement, après deux participations à la CAN 2017 et 2019, sans aucun succès. Sidy Diallo et ses collaborateurs ont remercié le technicien ivoirien en février 2020. Kamara limogé, la Côte d’Ivoire n’attendait plus que son remplaçant. C’est ce mercredi 04 mars que le nom du nouveau sélectionneur a été annoncé. Patrice Beaumelle, ex-premier adjoint d’Hervé Renard avec la Zambie et la Côte d’Ivoire est devenu aujourd’hui le nouveau remplaçant de coach Kamso. Ainsi, après Kamara Ibrahim, la FIF a donc décidé d’aller en aventure avec un autre élève d’Hervé Renard, Patrice Beaumelle. C’est pourquoi certains spécialistes croient que la fédération n’a pas encore avalé le départ du technicien français. Si Hervé Renard a réussi avec les Éléphants pourquoi pas Beaumelle. En tous cas la fédération croire à ça, même si l’aventure avec son deuxième adjoint n’a pas été très impressionnant. Il faut tout de même faire confiance au premier.

Un choix assez surprenant pour certains observateurs. Ils pensent que la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) aurait toujours du mal à oublier le génie français. Raison pour laquelle elle a engagé pour la deuxième fois ses ex-adjoints (Kamara Ibrahim et Patrice Beaumelle).