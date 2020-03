Coronavirus : Pape Diouf décédé

L'international Ivoirien a toujours demandé son bon de sortie mais les dirigeants du club Londonien lui ont toujours bloqué la porte de sortie. Une situation qui n’est pas pour déplaire à certains grands clubs de Premier League qui ont manifesté leur envie de recruter l'un des meilleurs dribbleurs de l'Europe, à l'instar d'Arsenal et de Chelsea. Arsenal est très intéressé par l'Ivoirien pour remplacer le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang mais Zaha est plutôt intéressé par un retour à Manchester United, où il a échoué à percer lors de son début de carrière. Les dirigeants Mancuniens ont d'ailleurs approché l'agent du joueur mais les choses semblent se compliquer à chaque fois qu'une partie négocie avec les dirigeants Eagles. Selon les médias Anglais, Crystal Palace réclame environ 58 milliards 295 millions fcfa pour lâcher son joueur. On parle de 89 millions d’euros pour lâcher son attaquant ivoirien. Le club Londonien n'est toujours pas prêt pour laisser partir son joyau aussi facilement, à en croire les informations du média Anglais Standardnews. Même si la Premier League est suspendue à cause du Coronavirus, pour une date indéfinie, le joueur reste quelqu'un de très demandé partout mais les Eagles n'ont pas encore changé d'avis. Il devrait encore une fois être au centre des débats lors du prochain mercato estival. Et on se pose la question si Zaha serait enfin libre et s'il pourrait rejoindre, enfin, un nouveau club. Zaha est l'un des meilleurs joueurs de Crystal Palace. Le joueur de 27 ans (3 buts et 3 caviars avec les Eagles) a réalisé 136 dribbles réussis. Il est le deuxième meilleurs dribbleurs de Premier League cette saison, derrière le Malien Adama Traoré (144 dribbles).