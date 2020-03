Coronavirus : Neymar s'engage

L'ancien joueur de Southampton a pris une grande dimension durant ces deux dernières années, s'imposant comme la star des Reds. Il fait les beaux jours des Reds, avec lesquels il a soulevé la Ligue des Champions, la saison dernière. Mais la belle histoire de l'enfant d e Bambali avec Liverpool peut prendre fin cet été alors qu'il a été placé sur la liste des désirs du Real Madrid. Si le joueur ne semble pas être chaud à quitter l'Angleterre cet été, Liverpool reste serein et ne prend pas l'intérêt Merengue à la légère.A en croire l'Equipe, Jürgen Klopp a même entamé la recherche d'un successeur à son joueur et Raheem Sterling, l'ailier de Manchester City, est pisté et pourrait faire son retour à Liverpool. « Si le LFC étudie la possibilité d’un tel retour, c’est parce qu’il craint de bientôt perdre Mané, qu’on dit convoité par le Real Madrid », précise le quotidien sportif. Auteur de 20 réalisations toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans est annoncé du côté de Liverpool et il pourrait être le remplaçant idéal en cas de départ de Mané. Les deux joueurs ayant un profil presque similaire et connus par leur vivacité et leur rapidité offensive. Un des proches du joueur a même confirmé qu’un retour vers Anfield Road n’était pas impossible... à moins que le Real Madrid, dont rêve l’Anglais n'ait un autre avis. L'entrée du club Merengue, avec son poids financier, pourrait tout changer dans la donne. Depuis son arrivée à Liverpool, Mané a toujours brillé, composant avec Mohamed Salah et Roberto Firmino un trio de feu qui a longtemps fait les beaux jours des Reds. A lire aussi >> Vidéo : Sadio Mané prêt à rejoindre l'Olympiacos !