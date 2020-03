Coronavirus : Naples–Inter aussi reporté

Victor Wanyama a quitté Tottenham pour l'Impact Montréal, où le milieu de terrain international kényan est devenu le second joueur désigné de la franchise de MLS. Correspondance.

Contre toute attente, l'Impact de Montréal s'est entendu mardi le 3 mars 2020 avec le milieu de terrain et capitaine de l'équipe nationale kényane Victor Wanyama, faisant de lui le second joueur désigné (non soumis au plafond salarial, ndlr) de la franchise québécoise après l'international algérien Saphir Taïder. À la suite d'un transfert gratuit avec Tottenham Hotspur, où il évoluait en Premier League anglaise, le milieu défensif s'est joint à l'Impact de Montréal en tant que nouveau joueur désigné du club, suite au retour en Argentine de son prédécesseur Ignacio Piatti avant le début de la saison 2020 de MLS. Comme de juste, son acquisition sera confirmée avec la réception son certificat de transfert international et son examen médical.

L'information a été confirmé en fin de soirée alors que la direction de l'Impact avait annoncé par la voie officielle avoir fait l'acquisition des droits sur Wanyama, qui étaient détenus par le New England Revolution, en retour de 150.000 dollars en montant d'allocation général pour 2020. Le nom de Victor Wanyama était en effet inscrit sur la liste de découverte du Revolution, ce qui lui conférait le droit de négocier avec le joueur en priorité. D'après nos informations, Wanyama aurait paraphé une entente de trois ans avec l'Impact pour un salaire actuellement non-divulgué. « Victor est un joueur important avec une grande carrière, a révélé le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard, via un communiqué. Son expérience indiscutable permettra aussi de bien encadrer les jeunes du club et les aider à progresser. »

Une conversation décisive avec Thierry Henry

Le principal intéressé, reconnu pour son jeu physique et sa polyvalence, s'est montré très heureux de venir à Montréal, lui qui avait refusé d'aller au FC Bruges, champion de Belgique en titre, alors que Tottenham avait conclu un transfert de 13 millions de livres l'été dernier. « Je suis très heureux de me joindre à un club excitant comme l'Impact, a dévoilé le joueur kényan. La MLS continue de grandir chaque saison et j'espère pouvoir apporter encore plus de visibilité à cette équipe, à cette ville et à cette ligue du côté africain. » Il est clair cependant que la présence de l'ancienne star française Thierry Henry au poste d'entraîneur du onze montréalais a fait pencher la balance dans son choix: « Quand j'ai parlé à (l'entraîneur-chef) Thierry (Henry) et qu'il m'a demandé de venir le rejoindre à Montréal, je n'y ai pas pensé deux fois. Je l'ai toujours admiré comme joueur et je suis content d'avoir l'opportunité de travailler avec lui et de jouer un rôle pour que l'Impact de Montréal puisse atteindre ses objectifs au sein des championnats et connaître une grande saison. »



The Lion is coming to @MLS 🦁,I’m really happy to join an exciting club like @impactmontreal I believe the Saputo family ,@ThierryHenry and the management at @impactmontreal have a great plan in place and I hope I can make a great contribution to the success of this project .🦁🦁 pic.twitter.com/GU4Kc2Dofm

— Victor Wanyama (@VictorWanyama) March 4, 2020

Âgé de 28 ans, Wanyama a disputé les quatre dernières saisons à Tottenham, avec qui il a inscrit sept buts et ajouté une passe décisive en 97 matchs, toutes compétitions confondues. Il a notamment atteint la finale de la Ligue des Champions 2018-2019, en plus de disputer des matchs en Ligue Europa, en Coupe d'Angleterre et en Coupe de la Ligue. Toutefois, deux blessures aux genoux et un changement d'entraîneur lui ont coûté sa place de titulaire avec les Spurs au cours des derniers mois. Auparavant, il avait fait ses débuts en Angleterre avec Southampton en 2013, devenant le tout premier joueur kényan à évoluer en Premier League. En trois saisons avec les Saints, il a récolté quatre buts et deux passes décisives en 85 matchs. Avant d'arriver en Premier League, Wanyama a disputé deux saisons avec le Celtic Glasgow, aidant le mythique club écossais à remporter deux titres consécutifs de la Scottish Premier League en 2012 et 2013, ainsi qu'une Coupe d'Écosse en 2013.

Le capitaine des Harambee Stars

Né à Nairobi au Kenya, Wanyama a débuté sa carrière de footballeur au sein des clubs kényans Nairobi City Stars et AFC Leopards en Kenyan Premier League en 2006 et 2007, avant de rejoindre l'équipe des moins de 21 ans du club suédois Helsingborgs IF. Il a par la suite évolué en Belgique avec le Beerschot AC de la Jupiler Pro League. Sur la scène internationale, Wanyama a marqué sept buts en 56 matchs avec l'équipe nationale du Kenya, occupant le rôle de capitaine en plusieurs occasions depuis 2012. Il a également participé à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations lors de l'été 2019 en Égypte, qui vit les Harambee Stars retrouver la phase finale après une quinzaine d'années d'absence. A noter enfin que son frère aîné, McDonald Mariga, remporta la Ligue des Champions sous les couleurs de l'Inter Milan en 2010.