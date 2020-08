Coronavirus : Mihajlovic (Bologne) testé positif

Luis Figo ne s'attend pas à ce que Lionel Messi suive ses traces en quittant le Camp Nou pour Santiago Bernabeu.

L'ancien international portugais est devenu l'un des personnages les plus détestés des fans du Barça près avoir signé pour le Real Madrid en 2000. Des rumeurs circulent dans la presse espagnole, stipulant que Messi serait lui aussi prêt à quitter Barcelone cet été. Certains médias avancent même la piste Real Madrid. Et Figo, expert en la matière, n'y croit pas du tout. "Cette année, il est impossible pour un club de déclencher la clause de libération de Messi", a déclaré Figo à Marca avant la finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. «Le marché est ce qu'il est : très statique et très compliqué, et c'est impossible pour une équipe de pouvoir payer son contrat. Je pense qu'il est presque impossible qu'il se passe quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec moi il y a 20 ans."