Coronavirus: le message poignant de Lionel Messi

Alors que le président lyonnais voudrait considérer l'exercice 2019-20 comme une « saison blanche », son homologue lillois n'est pas du même avis.

Lopez : « On ne sait pas quand on va atteindre le pic »

La prise de position de Jean-Michel Aulas a visiblement fait l'unanimité... mais à son encontre. Dans un entretien accordé au Monde, le président de l'OL a suggéré - si la suspension causée par l'épidémie de coronavirus venait à durer - d'annuler purement et simplement cette saison 2019-20. Cela n'a évidemment pas plus à Jacques-Henri Eyraud, l'Olympique de Marseille (2eme) étant virtuellement qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions.Car c'est là ce qui interpelle aussi dans les propos du dirigeant lyonnais : il semble malvenu d'évoquer déjà cette hypothèse, alors que le pays, contraint de tourner au ralenti, traverse une période qui s'annonce difficile à vivre pour de très nombreux Français.Pour Gérard Lopez, il est en tout cas bien trop tôt pour envisager de considérer cette saison comme étant nulle et non avenue. « On ne sait pas quand on va atteindre le pic, quand ça va s'inverser, mais si on travaille à partir de cette date, qu'on se dit que,, a expliqué le président de Lille à L'Equipe. Si après tout ça, et on parle là d'un scénario encore plus catastrophe, on n'est pas capables de finir le championnat, ce sera le moment de réfléchir d'un point de vue légal. » Avant de conclure : « Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. »