Coronavirus: Atteint par le Covid-19, Maldini se veut rassurant

« Pour mon Papa, le Roi Lion »

Saxophoniste et légende de l'afro-jazz,, plus connu sous le nom de, est décédé ce mardi 24 mars, des suites du. Auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, "" (1972), l’hymne officiel de la CAN 1972 au, est la première célébrité mondiale à décéder des suites d'une contamination au Covid-19. "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du Covid-19", peut-on lire dans un communiqué sur sa page Facebook officielle.Un drame qui n’a pas manqué de faire réagir les grandes figures du football africain. A travers son compte, l’emblématique capitaine des Lions Indomptables, Samuel Eto’o , a été le premier acteur du ballon rond à lui rendre un hommage émouvant:« Un homme fort, honnête, courageux et disponible s'en est allé. Tu es parti te reposer Papa, ton parcours force admiration et respect. Je ne pourrais pas m'aventurer à décrire ta biographie mais je retiens que tu as été un patriote, un citoyen du monde, un modèle mais surtout un symbole pour tout un peuple. Merci papa. Ton écoute, tes éclats de rires et ta disponibilité sans faille vont nous manquer... Merci pour tes conseils et pour l'immense œuvre accomplie en tant que pionnier même si la vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille... Tu es parti, mais tu resteras en nous tes proches, enfants et petits-enfants. Merci pour l'amour que tu as semé.❣ Ton fils Samuel Eto'o qui t'aimera toujours», a déclaré l’ancienne gloire des Lions Indomptables.