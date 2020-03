Coronavirus: Le gardien de l'Atalanta testé positif au Covid-19

Rentré en France, le sélectionneur du Soudan, Hubert Velud, revient sur les conséquences de la propagation du coronavirus.

Nommé sélectionneur du Soudan en janvier dernier, Hubert Velud est rentré en France. Partisan dès le départ de la plus grande prudence face au coronavirus, le technicien français a pris le dernier avion au départ de Khartoum et vit son confinement depuis sa maison de Corse. Toujours concentré sur sa nouvelle mission, l'ancien coach du TP Mazembe tient aujourd'hui à faire une mise au point. « J'ai lu que j'avais fui le Soudan. Ce n'est pas vrai, explique Hubert Velud à Football365 Afrique. Je suis parti en bons termes avec mes dirigeants. Depuis une semaine, les choses se sont arrangées. La Fédération m'a écouté et s'est rangée à mes arguments en arrêtant le stage. » Si les rapports demeurent tendus entre la Fédération soudanaise de football et le ministère des Sports, les deux entités ont mis leur guéguerre entre parenthèses pour raison de force majeure : le Soudan a déjà confirmé deux cas de Covid-19, dont un décès.

Hubert Velud : « Pas de malentendu »

Gouverner, c'est prévoir. Hubert Velud a fait sien ce principe, et pense déjà à la suite. « Il n'y a pas de malentendu, il est prévu que je retourne au Soudan dès que l'épidémie sera dernière nous. Avant de quitter le pays, une conférence de presse a permis de mettre les choses au clair », raconte-t-il, lui qui a déjà eu le loisir de bien se familiariser avec ses Crocodiles du Nil : « 90% des joueurs évoluent dans le championnat local, cela facilite les rassemblements. Dès ma nomination, j'avais pris les joueurs quatre jours de suite. Puis je les ai eus pendant neuf jours avant l'interruption du stage. Cela m'a permis de bien avancer. » L'incertitude demeure quant à la date de la reprise des éliminatoires de la CAN 2021, qui auraient dû opposer le Soudan au Ghana à deux reprises, ces jours-ci. En attendant d'être fixé, Hubert Velud est confiné avec sa famille, impatient de voir la vie et le football reprendre leurs droits.