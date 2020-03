Coronavirus : Manchester City-Real Madrid et Juventus-Lyon reportés / Ligue des Champions

Les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions prévus le mardi 17 mars ont été reportés, comme annoncé jeudi par l’UEFA. Manchester City-Real Madrid et Juventus-Lyon sont concernés.

Mardi, l’UEFA rendra compte de ses décisions pour la suite des événements en Ligue des Champions, Ligue Europa et pour l’Euro. Mais alors que la C1 et la C3 pourraient être temporairement suspendues et l’Euro reporté à 2021, l’instance européenne a d’ores et déjà acté le report des deux huitièmes de finale retour prévus le mardi 17 mars, en LDC. Ainsi, Manchester City-Real Madrid (2-1 pour City à l’aller) et Juventus-Lyon (1-0 pour l’OL à l’aller) se joueront à une date ultérieure.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸



🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020