Coronavirus : l’OL fait un don conséquent de 300.000 euros

L'Olympique Lyonnais a fait un don très important dans la lutte contre le coronavirus. Le club rhodanien a décidé de verser 300.000 euros pour aider les hôpitaux de sa région ainsi que les personnes les plus défavorisées dans la période difficile que traverse le pays actuellement.

"L’Olympique Lyonnais a souhaité apporter son soutien à tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre cette pandémie qui frappe aujourd’hui la France, a indiqué l'OL dans un communiqué officiel. Après concertation avec les plus éminents spécialistes ainsi que la Préfecture du Rhône, le club a défini les modalités de sa contribution pour répondre de la façon la plus pragmatique possible aux besoins les plus urgents, en particulier dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes : 100 000 euros pour financer via la Fondation Hospices Civils de Lyon (HCL), les deux projets de recherche clinique menés par les équipes de médecins chercheurs des Hospices Civils de Lyon, 200 000 euros pour répondre aux besoins d’urgence de notre territoire (matériel et équipements pour l’Hôpital, aide aux plus démunis)", a indiqué l'OL dans un communiqué.