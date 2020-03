Coronavirus : Les éliminatoires de la CAN et le CHAN impactés, jusqu’où ?

Face à la progression du coronavirus, les annonces se multiplient en Afrique, tandis que la CAF suit la situation sanitaire de près.

Jusqu'à quel point la progression du coronavirus va-t-elle bouleverser le bon déroulement des compétitions de football en Afrique ? L'incertitude demeure, à mesure que les annonces se multiplient. Par mesure de précaution, l'Algérie et l'Egypte ont emboîté le pas au Maroc en instaurant à leur tour le huis clos. Ces pays font partie de la dizaine de pays touchés par l'épidémie. Les déplacements à venir, pour les compte des 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2021, à la fin du mois, inquiètent de plus en plus. Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a appelé au report pur et simple de ces doubles confrontations, à l'image de ce qu'a décidé la Confédération asiatique, il est vrai plus touchée que le continent africain à ce jour. On comprend le technicien belge : 7 de ses 23 habituels évoluent en Italie, pays européen le plus touché par le Covid-19.

Le Kenya hausse le ton

Différents pays ont pris des mesures préventives. Après que la Fédération kényane ait émis des craintes à l'idée de recevoir les Comores, Nairobi a annoncé que les Harambee Stars ne seraient pas autorisés à se déplacer à Moroni pour la manche retour. A Madagascar, les autorités gouvernementales ont aussi pris le dossier à bras le corps. Une note du ministère des Sports a ainsi suspendu les compétitions sportives jusqu'à nouvel ordre. Pour le match Madagascar - Côte d’ivoire, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, le ministère invite la Fédération (FMF) à consulter la CAF pour les mesures à prendre.

Le Cameroun sous haute surveillance

Que dit cette dernière ? Dans son dernier communiqué en date sur le coronavirus, l'instance panafricaine n'excluait pas des huis clos voire des reports. Si aucune décision ne va pour l'heure dans le sens d'un report des 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2021, la tenue du CHAN, le mois prochain au Cameroun, est l'objet de toutes les attentions. « Une délégation de la CAF composée de 3 personnes, le président de la commission médicale, Adoum Djibrime, des docteurs Zerguini et Sidiki se rend cette semaine au Cameroun pour évaluer la situation sanitaire par rapport au coronavirus, dans le cadre du CHAN », a indiqué mardi Hégaud Ouattara, le directeur de la communication de la CAF. Dossier(s) à suivre.