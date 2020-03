Coronavirus : Les championnats du Sénégal suspendus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 13 Mars 2020 à 9 :15 PDT

Les championnats européens ont été suspendus et plusieurs joueurs ont été mis en quarantaine dont la star de la Juventus Turin, suite au contrôle positif de Daniele Rugani. Vendredi, Ronaldo a lancé un fort message de soutien et de prévention par rapport au Covid-19. « Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd'hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts. Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniel Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d'autres personnes », a lancé RonaloAprès son message de soutien contre le Coronavirus, envoyé via son compte Instagram, l'international portugais passe à l'action. L'ancien joueur du Real Madrid, l'homme au grand cœur, s'est montré une nouvelle fois généreux. CR7 a décidé de transformer ses hôtels du Portugal en hôpitaux, pour accueillir ainsi des personnes touchées par le coronavirus, à en croire une information relayée par le site Marca. L'international portugais va également prendre en charge tous les coûts liés à cette initiative. QUELLE CLASSE !Le quintuple Ballon d'or a également participé à une cagnotte pour aider les hôpitaux de Turin et du Piémont