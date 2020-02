Coronavirus : L'équipe olympique de football chinoise forcée de s’entraîner dans le couloir de son hôtel

Placée en quarantaine dans leur hôtel de Brisbane, bien qu’aucune joueuses ne présentent de symptômes du coronavirus, l’équipe chinoise doit s’adapter pour continuer à s’entraîner.

China Women's football team's fixture in the 2020 Olympic Qualifying is rescheduled: China vs Thailand, Feb 7. China vs Chinese Taipei, Feb 10. China vs Australia, Feb 12. 3 matches within 6 days. Due to quarantine, Chinese players have to train in hotel corridors after arrival. pic.twitter.com/XOHbABNWav