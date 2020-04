Coronavirus : le très beau geste d’Alphonso Davies (Bayern Munich)

Faut-il ou non reporter la phase finale de la CAN prévue l’année prochaine au Cameroun ? Interrogé par France 24 ce lundi 27 avril 2020, le meilleur buteur de l’histoire de la CAN a donné son avis.

Eto’o rejoint Diouf

Initialement prévue pour se tenir au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2021, l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) fait débat. En raison à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, des voix s’affrontent autour de la nécessité de reporter ou non ce tournoi. Interrogé sur le sujet par nos confrères de France 24 lundi, Samuel Eto’o a donné son avis.Le meilleur buteur de l’histoire de la CAN et de l’équipe du Cameroun est favorable à un report de la compétition. Comme le Sénégalais El Hadji Diouf. « Le plus important, et les instances du football africain l’ont bien compris, c’est la santé. Je ne vois pas mon grand frère Ahmad [le président de la CAF, Ndlr.] risquer la santé des amoureux du ballon rond pour une CAN », a déclaré Samuel Eto’o. L’homme aux quatre Ballons d’or africains poursuit : « le plus important c’est qu’on soit hors de danger, et nous aurons toujours le temps d’organiser cette CAN. Déjà, elle est acquise pour le Cameroun. Après ce sera juste une question de date ».Notons qu’en raison de la pandémie qui secoue la planète, la Confédération Africaine de Football a décidé de reporter les éliminatoires de cette compétition. Et jusqu’ici, aucune nouvelle date n’a été arrêtée.