Coronavirus : Le propriétaire de Hoffenheim prêt à produire le vaccin

Shanghai Shenhua veut sauter sur l’aubaine.

Jouer pour Manchester United, un rêve qui devient réalité

Largement suffisantes pour permettre à Odion Ighalo de montrer le meilleur de son potentiel et son talent, malgré un rôle de doublure d'Anthony. Performant (4 buts et une passes décisive en 8 matchs joués), l'international nigérian a séduit le coach du club mancunien Ole Gunnar Solskjaer. L'entraineur norvégien, sous le charme du Super Eagle, souhaite le conserver pour la saison prochaine. «Il progressera et deviendra meilleur. On a vu des qualités en lui dont on avait besoin et dont on aura toujours besoin la saison prochaine. Donc on verra ce qu'on fera» , a lâché l'entraineur des Red Devils.Le club chinois ne compte brader Ighalo. Il compte profiter de la réussite de son joueur pour renflouer ses caisses. Shanghai Shenhua réclamerait environ 16 millions d'euro pour laisser filer l'ancien joueur de Watford, à en croire les informations du Daily Mirror. Une somme semble à la portée du club mancunien.En endossant le maillot de Manchester United, Odion Ighalo, grand fan des Red Devils depuis son enfance, vient de réaliser un rêve. "Quand vous dîtes ce genre de choses (à propos de jouer pour Manchester United quand j'étais enfant), les gens disent 'tu es fou' ? Parce qu'à ce moment-là vous ne savez pas ce que le futur vous réserve… Dans un premier temps vous voulez juste sortir du pays pour jouer au football - même pour une petite équipe, sans même parler d'aller à United. Mais mon soutien pour l'équipe (United) était grand. J'ai essayé de regarder chaque match. Je me souviens encore de cela…Je n'ai jamais imaginé que cela pourrait se passer comme ça. Même quand je jouais en Premier League pour Watford, je n'ai jamais pensé que cela allait arriver." a déclaré le joueur à Bein Sports.