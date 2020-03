Coronavirus : Le Professeur Didier Raoult a un allié de choc

C'était l'une des plus belles pages de l'histoire de l'Atalanta Bergame qui a écrasé Valence (4-1) et qui a mis un pied en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors que la Botte a atteint la barre des 6000 morts à cause du Covid-19, cette fameuse rencontre du 19 février pourrait bien avoir été un vecteur majeur de la propagation du virus. Ce match s'est joué deux jours avant l'annonce du premier patient à Codogne. Des dizaines de milliers de supporters bergamasques se sont rendus à Milan, à soixantaine de kilomètres de chez eux. Les Ultras ont fêté ce match dans les rues de Milan et ont fait tout ce qui a été interdit par le confinement. Le pneumologue Fabiano Di Marco a estimé que ce match était une "bombe bilogique", dans une déclaration faite dans les colonnes du Corriere della Sera. “Ce match est une des hypothèses envisageables (pour expliquer l’épidémie en Italie, ndlr), même s’il est actuellement difficile de les analyser”, a indiqué Silvio Brusaferro, le président de l’Istituto Superiore de Sanità. “Ce match a été le point culminant de l’euphorie collective dans une saison de football unique pour ce club. Un mois s’est écoulé depuis ce match, le timing est donc pertinent”, a ajouté Francesco Le Foche, un médecin romain. Les médias Italiens ont ajouté que les premiers cas d'infection des ultras de Bergame ont été annoncés en début de mars, soit après 14 jours du délai d’incubation du virus. ce qui augmente les chances que cet épisode soit bien réelle et que ce jour historique aurait finalement coûté cher aux Italiens ! A lire aussi >> Coronavirus : Les ultras de l'Atalanta Bergame font un don de 40 000 euros à l'hôpital