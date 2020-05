Coronavirus : Le prix des joueurs continue de chuter

"J’étais un gars fort avant de le rencontrer", a indiqué l'attaquant Sénégalais. "Il a apporté beaucoup de choses à ma vie et à ma carrière. Ce type m’a beaucoup aidé". "Il me disait : “Non, Papis, c’est un jeu d’homme. Il faut être fort. Parfois, il faut être fou", a-t-il ajouté. Très attristé par le décès de son ancien coéquipier, Cissé a ajouté : "Il me manque. Je prie toujours pour qu’il soit dans un bon endroit et pour que sa famille soit en sécurité dans ce monde". "Même maintenant, en parler me rend… c’est très difficile. J’essaie de parler tous les jours avec sa famille. Ses enfants sont devenus grands maintenant", a-t-il conclu. Pour rappel, Cheick Tioté, l'ancien joueur de Newcastle, a retrouvé la mort en juin 2017, à l'âge de 30 ans, après s'être effondré lors d'un entraînement avec son club de Pékin (Chine). A lire aussi >> Côte d'Ivoire : il y a un an jour pour jour, Cheick Tioté nous quittait !