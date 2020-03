Coronavirus : Le message fort de Joseph-Antoine Bell

« C’était difficile de quitter le Real Madrid, mais si vous n’avez pas la chance de jouer, c’est bien de le faire… je

Achref Hakimi a été prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid depuis deux saisons. En juin prochain, le contrat de prêt de l’international marocain expirera. Le Lion de l’Atlas sera-t-il conservé par le club allemand ou rapatrié par le club merengue ? Hakimi est toujours dans le flou concernant son avenir. Depuis son arrivé en Allemagne, l’international marocain a enchainé les titularisations et les prestations de haute volée (4 buts en 7 matchs de Ligue des Champions cette saison ainsi que 3 réalisations et 10 passes décisives en Bundesliga). Séduit par les performances de Hakimi, le club de la capitale espagnole, en quête d’un remplaçant à un Dani Carvajal vieillissant, songerait à rapatrier son ancien joueur. Le président de la Casa Blanca Florentino Pérez souhaiterait même lui offrir une prolongation de contrat jusqu’en 2025. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le journaliste italien très sérieux, Nicolo Schira. Interrogé sur sa situation et son avenir, le Marocain, qui fait partie des meilleurs à son poste, a nié tout contact avec son club formateur, le Real Madrid. "Je n'ai eu aucun contact avec le Real Madrid depuis que je suis parti. On ne m'a pas dit ce qui se passerait à l'avenir'". a déclaré le joueur de 21 dans les colonnes d’El Chiringuito. Toutefois Hakimi ne serait pas contre un retour au club de la capitale espagnole :voudrais continuer à jouer de bonnes minutes, je suis encore très jeune. Si c’est pour le Real Madrid, j’en serai ravi » a-t-il ajouté avant de conclure «d’ici l’été on verra». A lire aussi sur Orange Football Club >> Dortmund : Hakimi ouvre la porte à un retour en Espagne