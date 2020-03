Coronavirus : Le message de sensibilisation de Mangala

Le défenseur du PSG a évoqué le rôle joué par les supporters du club de la capitale, lors de la victoire face au Borussia Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Pour Kimpembe, Dortmund restera gravé dans l'histoire

Au micro de PSGTV, le défenseur parisien Presnel Kimpembe est revenu sur le huitième de finale retour de Ligue des Champions remporté contre le Borussia Dortmund. Il évoque notamment le grand rôle joué par les supporters parisiens Les joueurs franciliens avaient fêté la qualification avec leurs fans et"C'est un moment qui va rester gravé dans nos cœurs et nos mémoires. On tient à remercier nos supporters, c'était important pour nous et surtout pour eux. Ils étaient déçus de ne pas pouvoir être présents, pour nous encourager et célébrer avec nous. Cette qualification, elle est aussi pour eux.. Le moment avec les supporters après le match nous a fait chaud au cœur. Il y avait beaucoup d'émotion.", a ainsi confié le défenseur parisien.Kimpembe est revenu sur le dernier échec du PSG en C1 face à Manchester United, lui qui s'était rendu l'auteur d'une main dans les derniers instants de la rencontre. "Le penalty… C’est frustrant, mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie. C'est une expérience qui va me servir pour la suite.C'est toujours difficile d'accepter et de tourner la page, mais c'est la loi du football et c'est, comme je l'ai dit, aussi ce qui rend le football plus beau dans un sens. Maintenant, on va apprendre de nos erreurs et il faut avancer avec. Je me dis que c'est en perdant qu'on apprend, pas en gagnant. On a souffert dans le passé, alors maintenant j'espère qu'on sera heureux dans le futur."