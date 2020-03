Coronavirus : Le message de Paolo Maldini

Même privé de football, José Mourinho est allé sur le terrain. L'entraîneur de Tottenham est allé soutenir les personnes âgées contre le coronavirus en leur apportant des repas.



José Mourinho se fait encore remarquer et cette fois, c'est pour une bonne raison.(Love your Doorstep et Age UK London) afin de distribuer de la nourriture et des produits de première nécessité à des personnes âgées. Vêtu d'un masque et ganté, le Special One a donné de sa personne en pleine crise de coronavirus. Les personnes venues récupérer de la nourriture ont du avoir une belle surprise et le sourire aux lèvres en tombant nez à nez avec l'ancien coach du Real Madrid et de Chelsea. De quoi inspirer d'autres entraîneurs et joueurs à faire de même ?