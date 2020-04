Coronavirus : Le légendaire gardien turc Rüstü Reçber sort de l’hôpital

Et si le "Guerrier de la Selefanto"(35 ans, 47 sélections) effectuait son grand retour sous le maillot des? Retraité international depuis septembre 2019, l’ex capitaine de la sélection ivoirienne a annoncé ce lundi qu’il pourrait prochainement revêtir le maillot national ! En effet, et en réponse à la demande d’un fan sur sa page Facebook , le milieu de terrain défensif de(Suisse) a révélé que le nouveau sélectionneur,l’aurait récemment contacté : «», a déclaré, dans des propos relayés par le site ivoirien Mondial Sport . En(pour un but marqué), l'enfant de(Côte d'Ivoire) avait participé à uneet trois, dont la dernière, disputée l'été dernier enet qui vit lesaller jusqu’en quarts de finale. Ce jour-là,avait manqué son tir au but face aux futurs vainqueurs algériens (1-1, 4-5 tab). Il aurait ainsi l’occasion de boucler sa riche carrière internationale sur une meilleure note.