Coronavirus : Le légendaire gardien turc Rüstü Reçber sort de l’hôpital

ulu dévoiler le montant.

"Je tiens à dire un grand merci à Sory Diabaté, au nom des anciens footballeurs et de la famille de Guidi Ignace , qui m’a remis hier une importante somme pour remettre à la famille de notre frère décédé. C’est ce que j’ai fait et la famille du défunt m’a chargé de dire merci à Sory Diabaté"

En effet, Abdoulaye Traore dit Ben Bady a été commis par le candidat declaré à la presidence de la FIF , Sory Diabaté pour faire un geste à l’endroit de la famille éplorée. Un important don dont l’émissaire n’a pas vo