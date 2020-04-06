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Coronavirus : Le légendaire gardien turc Rüstü Reçber sort de l’hôpital

Auteur: Ranya
06 avril 2020, 18:53 UTC
Rüstü Copyright -AFP
Le monde, aujourd’hui, vit dans la peur et la panique à cause de l’expansion de la pandémie de Coronavirus.

Si Pep Guardiola a perdu aujourd’hui sa mère, décédée des suites du COVID-19, la bonne nouvelle vient de la Turquie.

L’ancien gardien de but Rüstü Reçber, touché par le Coronavirus, est sorti de l'hôpital d'Istanbul lundi a dévoilé son épouse, Isil Reçber.

"Quelle belle journée (...) Après 11 jours d'épreuve, mon mari est sorti d'hôpital", a déclaré Isil l’épouse de héros de l'épopée de la sélection nationale turque lors du Mondial 2002 sur son compte Instagram.



 










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Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...


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A lire aussi sur Orange Football Club >>Coronavirus: le légendaire gardien turc, Rüstü, hospitalisé !
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Coronavirus : Le légendaire gardien turc Rüstü Reçber sort de l’hôpital

Auteur: Ranya
06 avril 2020, 18:53 UTC
Rüstü Copyright -AFP
Le monde, aujourd’hui, vit dans la peur et la panique à cause de l’expansion de la pandémie de Coronavirus.

Si Pep Guardiola a perdu aujourd’hui sa mère, décédée des suites du COVID-19, la bonne nouvelle vient de la Turquie.

L’ancien gardien de but Rüstü Reçber, touché par le Coronavirus, est sorti de l'hôpital d'Istanbul lundi a dévoilé son épouse, Isil Reçber.

"Quelle belle journée (...) Après 11 jours d'épreuve, mon mari est sorti d'hôpital", a déclaré Isil l’épouse de héros de l'épopée de la sélection nationale turque lors du Mondial 2002 sur son compte Instagram.



 










Voir cette publication sur Instagram



















 

Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...


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A lire aussi sur Orange Football Club >>Coronavirus: le légendaire gardien turc, Rüstü, hospitalisé !
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Côte d'Ivoire - Deuil : Sory Diabaté généreux envers la famille de feu Guidi Ignace

Auteur: Ranya
06 avril 2020, 16:36 UTC
Le vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) ,  Sory Diabaté a fait un important geste à l’endroit de la famille de l’ancien joueur du Stade d’Abidjan et de l’Africa Sports, Guidi Ignace, décédé en avril dernier . En effet, Abdoulaye Traore dit Ben Bady a été commis par le candidat declaré à la presidence de la FIF , Sory Diabaté pour faire un geste à l’endroit de la famille éplorée. Un important don dont l’émissaire n’a pas voulu dévoiler le montant. "Je tiens à dire un grand merci à Sory Diabaté, au nom des anciens footballeurs et de la famille de Guidi Ignace , qui m’a remis hier une importante somme pour remettre à la famille de notre frère décédé. C’est ce que j’ai fait et la famille du défunt m’a chargé de dire merci à Sory Diabaté"

Côte d'Ivoire : Serey Dié vers un retour en sélection !

Auteur: Ranya
06 avril 2020, 16:20 UTC
Serey Dié - CAN 2015 Copyright -AFP
Et si le "Guerrier de la Selefanto" Serey Dié (35 ans, 47 sélections) effectuait son grand retour sous le maillot des Eléphants ? Retraité international depuis septembre 2019, l’ex capitaine de la sélection ivoirienne a annoncé ce lundi qu’il pourrait prochainement revêtir le maillot national ! En effet, et en réponse à la demande d’un fan sur sa page Facebook, le milieu de terrain défensif de Neuchâtel Xamax (Suisse) a révélé que le nouveau sélectionneur, Patrice Beaumelle, l’aurait récemment contacté : «Le nouveau sélectionneur Patrice Beaumelle veut que je revienne, on verra. Tout est entre les mains de Dieu», a déclaré Dié, dans des propos relayés par le site ivoirien Mondial Sport. En 44 sélections (pour un but marqué), l'enfant de Facobly (Côte d'Ivoire) avait participé à une Coupe du Monde et trois Coupes d’Afrique, dont la dernière, disputée l'été dernier en Egypte et qui vit les Eléphants aller jusqu’en quarts de finale. Ce jour-là, Geoffrey Serey Dié avait manqué son tir au but face aux futurs vainqueurs algériens (1-1, 4-5 tab). Il aurait ainsi l’occasion de boucler sa riche carrière internationale sur une meilleure note.

Vidéo : Ronaldinho lance un message depuis la prison

Auteur: Ranya
06 avril 2020, 16:16 UTC
Ronaldinho Copyright -AFP
Dans la prison depuis début mars à cause d'une affaire de faux passeport, Ronaldinho a publié une vidéo où il apparaît, avec un large sourire, avec l'un de ses co-détenus, au Paraguay. Malgré les jours difficiles que vit l'ancienne star Brésilienne, emprisonnée au Paraguay, l'ex-Catalan garde le sourire. C'est ce qu'on a remarqué dans une vidéo publiée ce weekend sur Twitter. Il a tenu à passer un message à ses fans et de leur donner de ses nouvelles. "Salut tout le monde, salut la famille, je suis avec mon compagnon Pablo, dit brièvement le Brésilien, dans une pièce aux murs verts. Nous sommes ensemble, nous allons bien." Ronnie a diffusé son message car il est autorisé de posséder un téléphone portable. Ronaldinho a été aussi autorisé à jouer au futsal ou au foot-volley pendant son temps libre. A lire aussi >> FC Barcelone : Xavi choisit entre Messi et Ronaldinho

Coronavirus : Stéphane Mbia bloqué au Cameroun

Auteur: Ranya
06 avril 2020, 15:36 UTC
Présent en janvier dernier, à Wuhan, épicentre de la pandémie du coronavirus, l’international camerounais, Stéphane Mbia, est actuellement confiné à Yaoundé. Le joueur de Shanghai Shenhua qui s'apprêtait à regagner la Chine, se retrouve aujourd'hui bloqué au Cameroun à cause de la fermeture des frontières. Le Lion Indomptable pourrait être privé du début de la saison. « Je suis venu au Cameroun faire mon visa pour retourner en Chine. Mais les frontières ont été fermées à mon arrivée…Le club m'attend pour reprendre les entraînements le 14 avril. Le championnat redémarre au mois de mai, les mesures ont été prises en Chine. Et moi, je suis bloqué au Cameroun parce que le territoire est fermé. » a déclaré le capitaine de la sélection camerounaise lors d’une interview à RFI. A lire aussi sur Orange Football Club >> Le Coronavirus "tue, c'est très très très sérieux", prévient Stéphane Mbia

Cédric Bakambu : la RD Congo, la meilleure décision de sa carrière

Auteur: Ranya
06 avril 2020, 15:15 UTC
Cédric Bakambu - RD Congo Copyright -OFC
Après avoir porté le maillot de l'équipe de France dans les catégories des jeunes, Cédric Bakambu a finalement opté pour le pays d'origine de ses parents, la RD Congo. International depuis 2015, Bakambu s'est imposé comme étant le meilleur buteur de la dernière décennie avec 13 réalisations en 28 matches et il n'est pas très loin du meilleur buteur de la sélection, Dieumerci Mbokani, auteur de 28 buts en 52 matches. L'ancien joueur de Villarreal s'est confié à Charles Mbuya sur Canal+ dans l’émission « Droit dans les yeux » où il revient sur son choix de jouer pour les Léopards plutôt que pour les Bleus. « C’était une décision qui venait du coeur, C’était pas calculer. Même mes parents n’étaient pas au courant », a indiqué l'attaquant évoluant en Chine. « Franchement avec tout engouement qui a au tour de la sélection nationale et sur moi même au pays, je crois que pour moi ç’a été la meilleure décision de ma carrière », a ajouté le joueur africain le plus cher de l'histoire. A lire aussi >> Cédric Bakambu dans la légende de Sochaux
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