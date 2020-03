Coronavirus : Le FC Sion licencie 9 joueurs

Cédric ⁦@Bakambu17⁩ (Beijing Guoan) se confie ⁦@lequipe⁩ alors qu’il a reçu la consigne de rentrer en Chine où la reprise du Championnat a été fixée au 2 mai prochain (à huis-clos): «Je dois partir sans savoir quand je peux revenir» -⚽️- 🇨🇳 https://t.co/k4BGsFygRK — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) March 20, 2020

#Coronavirus : Le championnat chinois bientôt de retour, fin de repos pour Cédric Bakambu https://t.co/3gvA6qKjjj — Foot RDC (@footrdc) March 19, 2020

Le Congolais se pose des questions alors que sa femme devrait accoucher de son deuxième enfant, dans un contexte aussi particulier. Si la France attend encore le pic de l'épidémie, la Chine a retrouvé la vie normale après avoir "vaincu" le virus. Les dirigeants du football Chinois ont même décidé de reprendre la compétition mi-avril et les clubs ont invité leurs joueurs à revenir.L'attaquant de 28 ans a été appelé par ses employés et devrait être à la disposition de Bruno Genesio au plus tard le 28 mars. Il observe actuellement une période de quarantaine et il se pose des questions sur son avenir : "On se pose quand même des questions, confie-t-il dans L'Equipe. Ça fait peur. En plus, je vais laisser ma famille et partir seul. Ce n'est pas évident Déjà, lorsqu'il n'y a rien, c'est chaud de partir loin de sa famille. Alors je vous laisse imaginer la scène: je dois rentrer en Chine au moment où une épidémie s'y achève à peine. Mais il faut faire avec", a indiqué l'ancien joueur de Villarreal dans une déclaration accordée à l'Equipe. "C'est le fait que le virus soit arrivé en France. Je suis actuellement confiné dans mon domicile parisien, avec ma femme et mon fils. Dans ce climat, sortir de chez soi et aller loin, ce n'est pas évident à envisager. Et ma femme, qui est enceinte de notre deuxième enfant, doit rester ici. Sachant que je dois partir sans savoir quand je peux revenir pour revoir mon fils et ma femme, qui doit accoucher dans un mois. C'est ça qui est le plus difficile à vivre", a-t-il ajouté. Bakambu a été annoncé en Europe du côté de Villarreal, le Barça et West Ham mais rien n'a été fait finalement.