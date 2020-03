Coronavirus : le FC Barcelone annonce une baisse des salaires

Via un communiqué officiel ce jeudi soir, le FC Barcelone a annoncé une baisse de salaires de l'ensemble des membres du club.

Le football est l'arrêt. L'épidémie de Covid-19 a un impact économique notable pour les clubs français et étrangers, y compris les plus puissants. Le FC Barcelone ne s'en est pas caché. Sans évoquer directement un passage au chômage partiel, le club catalan a confirmé vouloir opérer une baisse des salaires pour tous ses membres. "Le conseil d'administration, réuni ce jeudi 26 mars en ligne, a discuté des mesures à appliquer pour minimiser l'impact économique que la crise des coronavirus a sur l'activité du FC Barcelone, ainsi que des actions en cours du Club et de la Fondation pour collaborer avec les autorités afin d'éviter au maximum la propagation de la maladie".