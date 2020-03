Coronavirus : le CHAN 2020 reporté à une date ultérieure !

Will be back stronger 😂 🥊 ko pic.twitter.com/ppQbu58Sw9 — Ndidi Wilfred (@Ndidi25) March 2, 2020

Wilfred Ndidi: Only N'Golo Kante (48) has made more tackles than @Ndidi25 (40) in the Premier League in 2017 #LCFC pic.twitter.com/C80lXccsUM — WhoScored.com (@WhoScored) April 4, 2017

Wilfred Ndidi’s game by numbers vs. Aston Villa: 85% pass accuracy 13 ball recoveries 5 fouls committed 4 interceptions 4/4 long balls 4/4 tackles 2 fouls won Some player. 🤯🇳🇬 pic.twitter.com/2mD4krPg48 — Statman Dave (@StatmanDave) March 9, 2020

Arrivé en provenance de Genk en janvier 2017, l'international nigérian s'est rapidement adapté au football anglais. Il s'est vite imposé comme l'un des meilleurs joueurs de son championnat et c'est en grande partie grâce à lui que Leicester est sur le podium, cette saison. Onyinye Wilfred Ndidi est son nom complet. Né le 13 décembre 16 à Lagos, au Nigéria, il était le premier de trois enfants. Il avait deux sœurs. Son père, étant un militaire, ne voulait pas le voir jouer au football, comme il l'a déjà raconté à Leicester Mercury."Mon père n'aimait pas vraiment le football à cause de son travail dans l'armée. Mon père l'a regardé à la télévision à quelques reprises mais il ne voulait pas que je joue au football. Malgré son statut de soldat, il ne veut toujours pas que je suive ses traces. Il voulait juste que j'aille à l'école. J'ai manqué l'école à cause du football. Comme la vie militaire de mon père a été marquée par de nombreuses affectations et une certaine distance de la famille, j'ai saisi cette opportunité pour me rendre à la Nath Boys Academy à son insu. Cette fois, aller à l’école m’a complètement échappé à l’esprit parce que j’avais confiance en mes capacités. Il n'a appris que lorsque le Nigéria m'a appelé pour le championnat africain 2013 U-17. Cette fois, il m'a donné des bénédictions paternelles et un soutien total", a-t-il révélé. Lors de ses débuts à la Natt Boys Academy, Ndidi jouait comme attaquant. Le tournant de sa vie était sans aucun doute sa convocation avec le Nigéria U17 pour la Coupe d'Afrique de la catégorie en 2013. Il a été replacé comme milieu défensif, son poste actuel et a été repéré par le club Belge, Genk, qui l'a alors expatrié en Europe.Il s'est révélé en Belgique et a été ensuite enroulé par les Foxes qui cherchaient alors un successeur à N'Golo Kanté, parti rejoindre les Blues en 2016. Chez les Foxes, son intégration était rapide grâce notamment à son compatriote Ahmed Musa : "Musa me conduit partout. Si nous avons un match à l'extérieur, il me prend et me conduit à l'aéroport, pendant les pauses, il me conduit en train de me montrer des affaires en ville. En ce moment, je n'ai pas mon permis de conduire et je ne sais toujours pas comment conduire. " Cette saison, Nidi a joué 23 matches et a inscrit 2 buts. Il continue à briller avec les Foxes et ça ne sera pas une surprise s'il rejoint un plus grand club l'été prochain. A lire aussi >> Nigéria - Oliseh : "Ndidi est plus grand que Leicester City"