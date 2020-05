Coronavirus : l'AS Vita Club réduit les salaires de ses joueurs

Guinea 🇬🇳 Professional League have ended the 2019/2020 season in light of the coronavirus pandemic.



There will be no WINNER as all teams in the top-flight and second-tier will be same teams to compete in the new season.



Horoya AC were leaders with a 4-point gap after 13 games

Angola 🇦🇴 Girabola clubs have agreed to end the 2019/2020 season with immediate effect amid the coronavirus break with no WINNER and relegation.



Primeiro de Agosto and Petro Atletico will represent the country in the CAF Champions League next season.

🏆 Gor Mahia FC have been declared 2019/20 Champions of the 🇰🇪 Kenya Premier League after Kenyan Football Federation have decided to end the season due to Coronavirus outbreak.



K'Ogalo were on top of the league log with 54 points after 23 matches with 5 matches to end the season

Leader du championnat après 14 matches avec 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Horoya AC doit subir la loi du Covid-19. En effet, la ligue Professionnelle a décidé d'opter pour la saison blanche en Guinée. Il n' y aura ainsi ni un champion, ni des relégués. "Nous ne savons pas quand est-ce que cette pandémie va partir. Avec l'approche de la saison des pluies et la présence de la pandémie, nous nous sommes dit très rapidement qu'il fallait arrêter le championnat. Nous arrêtons le championnat à ce niveau (…) La Fédération doit communiquer la liste des représentants des compétitions africaines pour la saison prochaine. Nous nous sommes dits les trois premiers des matchs aller c'est-à-dire, le Horoya, la SAG de Siguiri et le Wakriya qui sont les trois premiers (Ndlr de la phase aller), nous donnons les noms des trois premiers à la fédération Guinéenne de Football (FGF) et nous arrêtons le championnat à partir de maintenant (…)", a précisé Mathurin Bangoura, président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel.En Angola, c'est aussi la saison blanche. Les clubs de la première division se sont mis d'accord pour arrêter définitivement la saison 2019/2020. S'il n'y aura pas de champion déclaré, Primeiro Agosto de Bobo Ungenda Muselenge et Petro Atletico vont représenter le pays en Ligue des Champions la saison prochaine.Enfin, le Kenya a aussi mis un terme à sa saison. C'est Gor Mahia qui remporte le titre de champion et jouera la Ligue des Champions car il comptait une large avance sur ses poursuivants, à cinq matches de la fin de l'exercice. La CAF avait demandé aux fédérations de prendre des décisions sur les sorts de leurs championnats pour pouvoir organiser les prochaines coupes interclubs.