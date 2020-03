Coronavirus : L’Afrique touchée à son tour, la CAF réfléchit à des mesures

[#L1🇫🇷] Selon La Provence, Didier Six, le sélectionneur de la Guinée, a rencontré Bouna Sarr après le match face à Angers pour tenter de le convaincre à rejoindre la sélection. L'olympien privilégierait le Sénégal, qui ne l'a pas encore approché. 🔗 https://t.co/Bg1dcm956g pic.twitter.com/kdftx5u104 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 28, 2020

Interrogé par Foot224 sur son dernier entretien avec le latéral Marseillais, le sélectionneur de la Guinée n'a pas voulu communiquer les détails mais a été clair sur le sujet : « Je lui ai donné une deadline pour savoir si le Syli l'intéresse. Je lui ai dit : 'je ne vais pas attendre parce que je vais former quelqu'un. Tu m'intéresses, je veux que tu sois avec nous, mais si tu me dis non, je respecterai ta décision.' Ce n'est pas une question d'attentes, on vient ou on ne vient pas. Ce blason, il faut savoir le respecter », a d'abord expliqué le technicien. « Il y a un choix qui a été fait de sa part, je ne vais pas rester ambigu. Tu viens ou tu ne viens pas : chez moi c'est comme ça. Tu ne viens pas, je respecte. Tu viens, on fait le maximum ensemble et je ne donne pas une place de titulaire hein… » « Je ne vais pas m'attarder et surtout pas me mettre à genou pour qu'un joueur vienne. Je vais le voir, je lui dit 'j'ai envie que tu viennes'. S'il me dit 'oui', c'est bien, on fait tout le nécessaire. S'il me dit 'non' ou 'j'attends', je respecte aussi sa décision. (…) S'ils ont envie de venir pour le Syli National, la porte est ouverte. Mais il ne faut pas qu'on me balade parce que ça ne va pas me plaire et la porte sera fermée», a prévenu Didier Six.