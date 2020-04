Coronavirus : la Premier League suspendue pour une durée indéterminée

🔴 La Premier League annonce que son championnat ne reprendra pas en début mai comme cela l’avait été évoqué précédemment.



La reprise se fera lorsque la situation sera "sûre et appropriée". pic.twitter.com/tXFrleSfmP — Actu Foot (@ActuFoot_) April 3, 2020

🚨 OFFICIEL



Dans un communiqué, la Premier League a annoncé reporter le retour du championnat, prévu à début mai.



La première division anglaise reprendra uniquement lorsque le problème du Covid-19 sera totalement réglé et que les acteurs du championnat ne seront plus en danger. pic.twitter.com/du55xZ8HfU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 3, 2020

La suspension du championnat Anglais pour la première fois a eu lieu le 13 mars après l'atteinte de Mikel Arteta du Covid-19. Nombreux footballeurs, dirigeants et autres individus ont été touchés par la suite et le monde souffre encore de la pandémie."Il a été reconnu que la Premier League ne reprendra pas début mai - et que la saison 2019/20 ne reviendra que lorsqu'elle sera sûre et appropriée", a annoncé l'instance. "La date de redémarrage est constamment réexaminée avec toutes les parties prenantes, à mesure que l'impact de la pandémie de Covid-19 se développe et que nous travaillons ensemble pendant cette période très difficile"."La Premier League travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du football professionnel dans ce pays, ainsi qu'avec le gouvernement, les agences publiques et les autres parties prenantes concernées pour garantir que le jeu va aboutir à une solution collaborative. Avec cela, il y a un objectif combiné pour tous les matches de championnat et de coupe nationaux à jouer, nous permettant de maintenir l'intégrité de chaque compétition. Cependant, tout retour au jeu ne se fera qu'avec le plein soutien du gouvernement et lorsque les conseils médicaux le permettront", a ajouté le communiqué."Les implications sportives et financières pour les clubs de Premier League ainsi que pour la FA, l'EFL et la Ligue nationale ont été examinées lors de la réunion d'aujourd'hui", a conclu la Premier League.Rappelons que la Jupiler Pro League est devenue le premier championnat à être suspendu définitivement avec l'annonce que le Club de Bruges avait été déclaré champion jeudi, chose qui n'a visiblement pas été appréciée par l'UEFA.