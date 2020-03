Coronavirus : Huis clos pour les matchs au Maroc

Erling Haaland (Dortmund) "Seeing Critiano Ronaldo, Messi and Neymar is fantastic. They are also the best of all time, they are ideal to see as well." [esporte] pic.twitter.com/E7SOFaPTuc — SportsObama.com (@SportsObama) March 5, 2020

La pépite de 19 ans, qui vient de rejoindre Dortmund cet hiver, est en train d'affoler les compteurs. Il s'est vite imposé comme une machine à buts pour le grand bonheur de l'écurie Allemande. Il a inscrit 11 buts en seulement 8 matches disputés avec son club. Lors un entretien accordé au média brésilien Esporte Interativo, le buteur du Borussia Dortmund a été interrogé sur le débat éternel : qui entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est-il le meilleur ? Le Norvégien penche plutôt pour l'Argentin :, a-t-il indiqué.L'ancien joueur du Red Bull Salzbourg s'est aussi comparé à. « J’aime la mentalité d’Ibrahimovic et sa façon de voir les choses différemment. J’aime aussi la façon dont il passe d’un club à un autre, dans un autre pays – ce qui n’est pas facile – mais il y arrive toujours et marque dès la première seconde. J’ai aimé voir ça chez lui », a-t-il indiqué au micro de Four Four Two. « Je pense que j’ai toujours eu cette même confiance. Nous sommes tous les deux grands et puissant. Mais nous avons chacun notre jeu. C’est difficile de nous comparer. Je suis comme je suis ». Haaland serait donc face à son idole, Neymar, mercredi prochain. Il tentera de visiter les buts de Keylor Navas, une nouvelle fois pour propulser son équipe en quart de finale de la compétition. Rien n’arrête le "serial-buteur" des "" qui n’en finit plus d’empiler les buts et les records individuels depuis son arrivée en Allemagne.