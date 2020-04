Coronavirus - Henry: ''La santé avant tout'' (vidéo)

Drogba ne pourrait pas compter sur le soutien de l’Association des anciens joueurs. Et pour savoir les raisons, il faut écouter la dernière déclaration de Didier Zokora sur Radio Jam. « Ce que nous (les anciens footballeurs) reprochons à Didier Drogba, est qu’en tant que président d’honneur de l’association des anciens de la Côte d’Ivoire, il n’a jamais été présent à une seule réunion. Didier Drogba ne nous a même pas prévenus de sa candidature pour la Présidence de la FIF. C’est un gros manque de respect », a-t-il fait savoir. L'ancien joueur de Séville n'a pas hésité à critiquer le projet de Didier Drogba : « Son programme n’est pas convainquant car il ne met pas à profit le football ivoirien. Mr Sory nous a proposé un projet très intéressant voilà pourquoi nous sommes avec lui. En plus il n’est même pas entouré de personnes qui maîtrisent le football ivoirien. Mr Sory a 17 participations à la CAN à son actif et maîtrise mieux le sujet que Didier Drogba ». Réunie jeudi dernier, l'Union des Anciens Footballeurs de Côte d'Ivoire (UAFCI) a apporté son soutien à Sory Diabaté, actuel vice-président de la FIF et incarnation de la continuité. Prise en absence du président Alain Gouamené, confiné en France, cette décision à vu 11 des 14 présents se prononcer contre Didier Drogba : il s'agit d'Abdoulaye Traoré Ben Badi, Oumar Ben Salah, Basile Aka Kouamé, Jean Soro, Zézéto, Didier Zokora, Ibrahim Koné, Siby Aliou Badra, Youssouf Fofana, Eugène Beugré Yago, Didier Keita et Lucien Kassi Kouadio. Pour rappel, trois candidats sont encore en course pour la présidence de la FIF : Sory Diabaté, actuel vice-président de l’instance, Idriss Diallo, ancien vice-président, et donc Didier Drogba. A lire aussi >> Côte d'Ivoire : Drogba promet de remporter la Coupe du Monde !