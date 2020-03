Coronavirus : Getafe n'ira pas à Milan

⏰ RESULTS ⏰ 🔴⚪️ Sabitzer (2) & Forsberg inspire Leipzig past Tottenham ⚫️🔵 Josip Iličić scores FOUR as debutants Atalanta reach last 8 🤔 Performance of the night?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2020

Grâce à un quadruplé d'Ilicic, l'Atalanta surclasse le Valence CF

Leipzig punit Tottenham

L’enceinte majestueuse de Mestalla sonnait creux, et nul ne pourra dire l’impact de cette atmosphère si spéciale sur la prestation de Valence. Mais à l’heure de faire les comptes, le club ché n’a pas de regrets à avoir. Il ne pouvait pas résister à cette Atalanta-là.. C’est très fort. Parce que ce club fait énormément par rapport à ce qu’il est censé être, déjà. Et parce que c’est beau, en plus.Il faut dire que le club transalpin avait de quoi voir venir après son large succès à l’aller (4-1). On n’imaginait pas les hommes de Gian Piero Gasperini faire des calculs d’épicier pour gérer leur avantage. On ne s’est pas trompé.. L’international serbe de 32 ans a d’abord semé la zizanie sur sa première action pour obtenir un penalty qu’il s’est charger de transformer avec autorité (2eme). Il a ensuite redonné l’avantage à Bergame juste avant la pause, au meilleur moment, sur penalty, encore, après une main de Diakhaby (43eme). Et sa prestation a pris une autre dimension en seconde période, avec un troisième but de virtuose au terme d’un contre magnifique (71eme) et un quatrième d’une merveille de frappe (82eme). . Le buteur français a d’ailleurs eu le mérite d’égaliser à deux reprises, en première période d’un tir du gauche imparable (21eme), puis en seconde, d’une tête rageuse (51eme). Le club ché a même trouvé les ressources pour repasser devant sur un lob subtil de Torres (67eme), bien que l’affaire étaient réglée depuis longtemps. C’était sans compter sur un dernier coup de collier d’Ilisic. Dans la froideur d’un huis clos, il y a eu du foot. Et avant de tirer le rideau, on ne peut que remercier les acteurs pour cette belle pièce sans public.Victorieux 1 à 0 à Londres il y a trois semaines, le RB Leipzig a enfoncé le clou contre Tottenham, ce mercredi lors de la seconde manche de ce 8e de C1.Leurs opposants du jour n’ont même pas pu espérer et la suite de la partie a vu l’équipe de Julian Nagelsmann gérer tranquillement son avance, et même le conforter avant le gong pour assurer sans peine la toute première qualification de son histoire pour les quarts de finale de l’épreuve reine.Le milieu offensif autrichien a marqué les deux premiers buts de sa formation. A la 10e minute, il a ouvert le score d’une frappe sèche de 20 mètres suite à un service de Timo Werner. Dans ses buts, Hugo Lloris n’a rien pu faire pour arrêter le cuir. Le gardien français a été tout aussi impuissant à la 21eme lorsque Sabitzer a placé un joli coup de casque au premier poteau, sur un centre d’Angelino. Deux réalisations qui ont donc suffi pour mettre fin au suspense dans ce duel. Même en ayant fait le plus dur, Leipzig a mis un point d’honneur à poursuivre ses offensives pour essayer de corser l’addition. Sans les arrêts de Lloris, devant respectivement Werner (29eme) et Patrik Schick (45e), Tottenham se serait retrouvé avec quatre buts de retard avant même la mi-temps.A la 88eme, le rentrant Emil Forsberg a donné au résultat final une ampleur un peu plus conforme à la physionomie de la partie en trouvant la faille sur un puissant tir à l’entrée de la surface.Les Londoniens ont bien eu quelques intéressantes aux avant-postes (Lo Celso 42eme, Alli 74eme), mais c’était des tentatives isolées et ne reflétaient en rien un quelconque sursaut.. Et la passivité de José Mourinho, qui a procédé à son premier changement à la 80eme, ne les a en rien aidés. Tottenham passe donc à la trappe, et il n’y aura personne pour crier au scandale.