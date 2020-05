Coronavirus : Gasperini a envisagé le pire

Man City’s Riyad Mahrez had £500,000 raid on his penthouse - with three luxury watches stolen https://t.co/JuXrayQ5F9 pic.twitter.com/dxF20y7Tya — The Sun (@TheSun) May 30, 2020

Une somme importante d'argent ainsi que des articles de luxe ont été dérobés au domicile de la superstar algérienne de Manchester City , selon le tabloïd anglais The Sun . La publication britannique rapporte que les malfrats auraient suivi le champion d’Afrique 2019 à la trace jusqu'à sa maison avant de s'y faufiler. Plus dede butin ( soit 363 millions de Franc CFA ) ont été volés avec notamment trois montres de luxe (Rolex Daytona, Day Date et Richard Mille).Les auteurs du larcin se sont également emparés de la collection de maillots de football rares dans le luxueux appartement detoujours selon la même source. Il convient de rappeler que ce n’est pas le premier joueur d’un club de premier plan au "Royaume de sa Majesté" à vivre ce genre de mésaventures. Il y a quinze jours, c’est le milieu dequi subissait lui aussi un cambriolage à son domicile. Avant lui, la superstar sénégalaise deavait également eu affaire à des cambrioleurs. >> Liverpool : Sadio Mané cambriolé en plein match !