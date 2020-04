Coronavirus - Frédéric Kanouté : "La priorité est de sauver des vies"

"No voy a mentir: es difícil volver a ver una pareja como la de Luis Fabiano y Kanouté". @FredericKanoute habla de 'su' Sevilla en #NoticiasVamos. pic.twitter.com/6XgMjwIJwq

— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 21, 2020



¡EN CONTRA DE QUE REGRESE EL FUTBOL! Frédéric #Kanouté, exfutbolista de Malí🇲🇱, criticó la posibilidad de que regresen las competencias del balompié en medio del #coronavirus: “A todos nos gusta el futbol pero ahora hay que pensar en lo que de verdad cuenta que es la salud”. pic.twitter.com/IKUyCwx0h4

— Factor H Guatemala (@FactorGuatemala) April 22, 2020

La pandémie de Coronavirus qui frappe de plein fouet le monde, a profondément chamboulé le calendrier des compétitions sportives. Ces dernières ont été suspendues afin d'enrayer la propagation l'épidémie.Cette situation nuit gravement à la santé financière de nombreux clubs. Toutefois, la santé passe avant tout.Interrogé à ce sujet, l'ex-attaquant de l'Olympique Lyonnais et du FC Séville a tenu à relativiser l'importance du football«La priorité est désormais de sauver des vies, et non de reprendre la Liga ou un autre championnat (…) Nous aimons tous le football, mais je pense qu’en ce moment, nous devons penser à la chose la plus importante qui est de sauver des vies. Les responsables ne vont pas devenir fous et ne prendront aucun risque. Si la Liga redémarre, ce sera sous des mesures très strictes» a déclaré l’ex-international malien dans un entretien avec le média ibérique Movistar+.A lire aussi sur Orange Football Club >> Côte d’Ivoire: Didier Drogba au cœur de la lutte contre le coronavirus