Dybala, Matuidi, Mangala… Les joueurs atteints par le Coronavirus !

Interrogé au téléphone par JCD sur ce qu'il retient de l'ex-défenseur du Stade d'Abidjan, de l'Africa et de l'Asec, Beugré s'est dit d'abord très choqué par cette brusque disparition avant de témoigner sur la vie de l'illustre défunt. Entretien.C'est sûr que je me sens toujours dans une tristesse sans nom. Je suis choqué. Depuis samedi dernier, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à réaliser que mon frère Guidi Ignace est parti définitivement de cette terre des Hommes. J'ai du mal à imaginer que je ne vais plus le revoir. Je ne vais plus aller sur différents stades du pays avec lui comme on le faisait d'habitude. C'est une perte cruelle pour moi. Mais, comme c'est la volonté de Dieu, je ne peux que m'incliner. Adieu mon frère ! Adieu mon ami ! Adieu Sacio !C'est son frère cadet, Guidi Marius, qui m'a appelé dans l'après-midi du samedi, vers 15h, pour m'annoncer cette triste nouvelle. Je répète que j'ai été durement choqué. Parce qu'apparemment, Ignace n'était pas malade. Je vous informe que le jeudi 19 mars dernier, je l'ai aperçu de loin dans notre quartier. On ne s'est pas parlé ce jour-là. Comme vous le savez, lui et moi habitons le même quartier à Marcory. Nous étions donc constamment ensemble. C'est une perte que j'aurai du mal à oublier de sitôt. Je suis bouleversé.Je retiens de Guidi Ignace, un homme à réactions spontanées. Il réagissait sans mesurer souvent les conséquences. C'est après avoir posé l'acte qu'il se rendait compte de sa gravité. Et après, il présentait sincèrement ses excuses. Par contre, sa véritable qualité, c'est qu'il était constamment jovial. Franchement, pendant toutes nos rencontres, il ne m'a pas véritablement indisposé. Il était vraiment bon. Ce n'est pas parce qu'il est mort, mais, je dis sincèrement que j'ai perdu un Être cher.C'est depuis 1982 que nous étions ensemble. Pour votre information, nous avons grandi ensemble au quartier à Marcory. Ce qui fait 38 ans de vie commune. Ça veut tout dire. Nous nous connaissions à merveilles. C'était mon pote sûr. Avec lui, j'étais à l'aise. Et lui, il l'était aussi.Je vais peut-être surprendre beaucoup de vos fidèles lecteurs. Sachez que Guidi et moi n'avons jamais joué ensemble dans un même match. Jamais ! Nos équipes se sont certes croisées. Mais, jamais, lui et moi n'étions dans ces différents matches. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi.Je n'oublierai jamais que Guidi Ignace était un défenseur axial (libéro) très teigneux. Il était très dur sur ses adversaires. Il était difficile de le passer. Je retiens de lui, un des plus grands défenseurs que le football ivoirien voire africain ait connu.Il n'avait pas un bon jeu de tête. C'était son petit péché mignon. Mais, il avait des qualités énormes qui occultaient ce petit défaut-là. De toutes les façons, il n'y a jamais un joueur complet à 100%.J'aimerais dire à tous nos jeunes joueurs actuels qu'il faut aimer le métier qu'on fait. Surtout aux défenseurs, ils doivent se donner à fond à l'image de Guidi Ignace. Ils doivent être concentrés du début jusqu'à la fin d'un match. L'intransigeance doit être leur maître-mot. Je vous apprends qu'avant le début d'un match, Guidi adoptait un comportement qui n'avait plus à avoir avec celui qu'il avait hors du terrain. Il ne rigolait plus ni avec ses partenaires ni avec ses adversaires. C'était ça du Guidi. C'est donc un exemple à copier par nos footballeurs actuels.