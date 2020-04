🔴Coronavirus: une nation africaine défie la pandémie et reprend son championnat !

Des débuts difficiles

Le Real Madrid : un passage mouvementé

Majorque (2000-2004) – Les vrais dĂ©buts d’un grand champion

La consĂ©cration internationale – FC Barcelone (2004/2009)

L’appel de la Lombardie (2009-2011)

Eto’o, le Globe-trotter

AprĂšs un bref passage enpart Ă la conquĂȘte de l’Europe. Il dĂ©barque enrĂȘvant d’intĂ©grer le Centre de Formation du. C’est l’échec. Sans papiers, il est refoulĂ©. Qu’à cela ne tienne, le prodige camerounais ne dĂ©sespĂšre pas et rechausse ses crampons pour parfaire sa formation Ă l’école de football de la Kadji Sport de Douala . Le jeune espoir est vite repĂ©rĂ© et se voit offrir la chance d’effectuer des essais au, Ăou encore Ă. De nouveau c’est l’échec mais peu importe,n’est plus qu’à portĂ©e de « griffe » du jeunequi a toujours pensĂ© que «».De retour Ă sonnatal, le jeune Lion demeure aux aguets. Le redoutable chasseur de talents madrilĂšnele repĂšre et flaire le grand coup et lui propose un essai. Eto’o s’élance de nouveau Ă la conquĂȘte d’une Europe qui s’est faite tant dĂ©sirer.Eto’o fait partie de ces grands champions auxquels les tests rĂ©ussissent mal Ă l’instar d’un certain. NĂ©anmoins, le jeune attaquant rĂ©ussira Ă sĂ©duire la cellule de dĂ©tection du. Du haut de ses, il signera son premier contrat professionnel pour le prestigieux club espagnol et Ă©voluera une premiĂšre saison en Segunda avec la(l’équipe B du Real). La saison, Eto’o est prĂȘtĂ© Ă(D2), question d’aguerrir le jeune prodige. Il y joue 30 matches mais ne marque que 4 buts. Toutefois, il sera retenu en Ă©quipe nationale et participera Ă sa premiĂšre Coupe du Monde.De retour au, il ne joue qu’un seul match au cours de l’exerciceet ce passage lui permettra de remporter le premier trophĂ©e d’une longue sĂ©rie : la Coupe intercontinentale. Il sera alors prĂȘtĂ© 6 mois Ă l’sans jouer un seul match. De retour Ă Madrid pour l’exercice, il ne parviendra jamais Ă rivaliser avec des attaquants de la trempe deet. Aucun but en 6 matches disputĂ©s. Son expĂ©rience internationale a Ă©tĂ© enrichie par un match de Ligue des Champions disputĂ© le 21-9-1999 ainsi que par une participation Ă la Coupe du Monde des clubs en janvier 2000.En janvier 2000,est transfĂ©rĂ© Ăsous forme de prĂȘt avec option d’achat. Ce prĂȘt se rĂ©vĂ©lera dĂ©terminant dans la suite de la carriĂšre du jeune prodige. Eto’o se montre plus prolifique auxet rĂ©ussit Ă marquerbuts enmatches. EmballĂ©s, les dirigeants delĂšvent l’option d’achat et dĂ©boursent 7 M€ pour l’acquisition du joyau. En sĂ©lection c’est la consĂ©cration : un titre de champion d’Afrique,buts au compteur ainsi que, excusez du peu, la mĂ©daille d’or desdeagrĂ©mentĂ©e d’un but signĂ© Eto’o.Quatre saisons durant, il s’épanouira progressivement Ăen inscrivant respectivementpuisbuts. Ses performances extraordinaires propulseront son Ă©quipe Ă la 3Ăšme place de lace qui lui vaudra une premiĂšre participation enau cours de la saison 2001/2002. En, les exploits du "serial buteur" des Lions offrent Ă Mallorca son plus beau titre : laLa mĂȘme annĂ©e, lesmenĂ©s par un superbe Samuel Eto’o s’adjugent pour la seconde fois consĂ©cutive le sacre africain. En, il quitte les BalĂ©ares en devenant le meilleur buteur de l’histoire du club.FraĂźchement Ă©lu Ă la tĂȘte du, son prĂ©sidentĂ©tait bien rĂ©ticent Ă l’idĂ©e du transfert dede Mallorca au, Ă©ternel rival des Merengue. Mais suite Ă d’ñpres nĂ©gociations, le FC Barcelone parvint Ă s’adjuger la perle camerounaise pour la coquette somme de 24 M€. Il y signera pour cinq saisons. En Catalogne, Eto’o prendra une nouvelle dimension. Il deviendra vite titulaire aux cĂŽtĂ©s deet. DĂšs sa premiĂšre saison, il affole les compteurs avecbuts et remporte le championnat d’Espagne. Devant les 100 mille spectateurs venus fĂȘter le titre au Camp Nou, Eto’o fustige son ancien club, le Real Madrid. Cette attitude lui vaudra les critiques acerbes des mĂ©dias espagnols. La saison, Eto’o, au top de sa forme, est un vĂ©ritable rouleau-compresseur. Fer de lance de l’équipe Blaugrana, il rafle tout sur son passage : championnat d’Espagne, Champions League, Super Coupe d’Espagne ainsi qu’un titre detombent dans son escarcelle. Eto’o devient ainsi la clĂ© de voĂ»te inamovible d’une Ă©quipe barcelonaise conquĂ©rante. MĂȘme l’arrivĂ©e au Barça d’un petitbalbutiant passe inaperçue cette annĂ©e-lĂ .En revanche, Eto’o vit sa plus grande dĂ©sillusion en sĂ©lection car le grandrate, Ă la surprise gĂ©nĂ©rale, sa qualification au Mondial allemand deet Ă la. La saisonsera moins brillante pour le Barça qui finira 3Ăšme du championnat. Les blessures rĂ©pĂ©tĂ©es subies par Eto’o semblent avoir enrayĂ© la machine blaugrana. L’ambiance n’est plus au beau fixe au sein du groupe. N’ayant jouĂ© que 19 matches, Eto’o a nĂ©anmoins marquĂ© Ă 11 reprises. La saisons’annonçait sous de meilleurs auspices pour le Barça. Avec l’arrivĂ©e de, les «Aficionados» frĂ©missent Ă l’idĂ©e de voir Ă©voluer ensemble le quatuor :et. Maisest de nouveau victime d’une grave blessure lors d’un match amical en dĂ©but de saison. Cette dĂ©convenue n’a pas empĂȘchĂ© le Lion indomptable de participer Ă laauet de remplir convenablement son contrat. Au sein d’un groupe blaugrana en pleine mutation et avec l’éclosion de, le Barça ne remporte aucun trophĂ©e malgrĂ© lesbuts rĂ©alisĂ©s par Eto’o en seulementmatches jouĂ©s.: c’est le grand mĂ©nage Ă Barcelone.est Ă©vincĂ©, tout commeetprend les commandes de la machine catalane. Eto’o aura les faveurs du nouvel entraĂźneur. Le fameux stratĂšge catalan a vu juste. Le redoutable canonnier camerounais, plus impressionnant que jamais, rĂ©alisera un vĂ©ritable tour de force en remportant avec leun: Championnat, Coupe et Supercoupe d'Espagne, Ligue des champions, Supercoupe de l'UEFA et Coupe du monde des clubs, avec Ă son actifbuts enmatches de championnat.matchs,buts toutes compĂ©titions confondues, tel est le bilan fantastique du dĂ©sormais meilleur buteur africain de l’histoire de laavec le. Les socios qui l’ont Ă©lu meilleur numĂ©ro 9 de l’histoire du club vont regretter son dĂ©part pour l’Las de la brise maritime catalane, notredĂ©cida de s’en aller humer l’air pur des hauteurs lombardes. Les 10,5 millions d’euros de salaire offerts par le prĂ©sident de l’Inter Milan,, l’ont certainement dĂ©cidĂ© Ă venir s’installer Ădurant trois saisons (). Sous la houlette du « Special One », Eto’o est contraint Ă Ă©voluer sur le cĂŽtĂ© gauche de l’attaque au profit de la pointe. Bien qu’il marque moins de buts, le nom du redoutable attaquant camerounais restera Ă jamais liĂ© auhistorique remportĂ© par lesen: Scudetto, Coupe d’Italie, Supercoupe, Ligue des Champions et enfin Coupe du Monde des clubs.devient l’unique footballeur de l’histoire Ă avoir gagnĂ© deux annĂ©es d’affilĂ©e deux triplĂ©s nationaux dans deux championnats diffĂ©rents (Espagne et Italie).Les annales du sport-roi retiendront que le lĂ©gendaire camerounais est entrĂ© dans le cercle trĂšs fermĂ© des joueurs ayant remportĂ© deux Ligues des Champions consĂ©cutives avec deux Ă©quipes diffĂ©rentes. La saison suivante, le nouvel entraĂźneur, puis le coach, replacent Eto’o Ă la pointe de l’attaque. «» (Le Roi Lion), de son Ă©logieux surnom en, enquillebuts avec les Nerazzurri qui se consoleront cette annĂ©e avec une Coupe d’Italie remportĂ©e aux dĂ©pens de Palerme (3-1) grĂące Ă un doublĂ© signĂ© Eto’o.De pĂ©rĂ©grination en pĂ©rĂ©grination,part monnayer son talent dans les quatre coins du Monde. Au cours de la saison, il part Ă©voluer dans le championnat russe sous les couleurs d’, un club fortunĂ©, et ce, contre 20,5 M€ par an. La saison suivante, il rempile avec le mĂȘme club et atteint pour la premiĂšre fois la finale de la Coupe de Russie. Eto’o est Ă©lu meilleur joueur du championnat. EtĂ©, il quitte lapour atterrir Ă Londres oĂč il signe un contrat juteux avec(8 M€). Il marquebuts enrencontres, mais son passage dans la capitale anglaise ne dure qu’une saison. Sa nouvelle destination au «Royaume de sa Majesté» seraoĂč il ne fera pas long feu. En janvier, Eto’o opte pour la. L’espace de quelques mois. De juinĂ AoĂ»tEto’o s’installe enoĂč il exhibe son talent au sein d’, dont il devient au passage le meilleur buteur de l’histoire avecbuts. Eto’o fait Ă©galement un court sĂ©jour chez, grand rival d’. Le long pĂ©riple dea menĂ© le gĂ©nie camerounais ĂoĂč il a achevĂ© en septembre 2019 une carriĂšre hors-norme chez leA lire aussi >> Le Top 5 des meilleurs joueurs africains de l'histoire selon Eto'o