Coronavirus : Fatih Terim soutenu par Drogba et Feghouli

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..

— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020



Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam @fatihterim , her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol! Allah’tan sana acil şifalar vermesini diliyorum. 🤲🏻 pic.twitter.com/5JcoX2qKTs

— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) March 23, 2020

"Selon les résultats d’un test que j’ai effectué aujourd’hui, je suis positif", a indiqué le turc sur son compte Twitter. "Je suis entre de bonnes mains à l’hôpital. Ne vous inquiétez pas. J’espère pouvoir vous en dire plus aussi vite que possible", a ajouté l’ancien sélectionneur de la Turquie.Didier Dorgba, qui avait porté le maillot de Galatasaray lors de la saison 2013-14 s'est montré triste pour cette mauvaise nouvelle. D'autres dirigeants du club phare d'Istanbul ont été testés positifs et l'ancien capitaine de la sélection Ivoirienne n'a pas manqué de partager un message touchant en turc, sur son compte Instagram pour soutenir les malades.« Je suis triste de découvrir que mon cher professeur , roi Fatih intérim et notre deuxième président, Abdurrahim Albayrak sont positifs… Je crois que les deux sont assez forts pour vaincre le virus. Mes prières sont avec mon professeur, président et tout le peuple turc… ».L'ancien attaquant des Blues a déjà envoyé un message de sensibilisation pour ses fans sur Twitter : « Je vous demande de prendre le sujet très au sérieux car nous avons tendance à être trop légers face à la situation. Il faut impérativement respecter les mesures imposées par le gouvernement. C’est nous qui propageons le virus, nous sommes tous responsables de la situation. Lavez-vous les mains régulièrement, ne sortez que si c’est nécessaire et tenez-vous à une distance d’au moins un mètre les uns des autres », a-t-il lancé.L’international algérien du Galatasaray, Sofiane Feghouli, a lui aussi laissé un message de soutien à son entraineur, sur Twitter : « Vous surmonterez cette difficulté, coach Fatih Terim. Soyez fort et déterminé, comme vous l’avez toujours été ! Je souhaite qu'Allah vous donne une guérison immédiate », a lancé l'ex-joueur de Valence.A lire aussi >> Coronavirus : Didier Drogba envoie un message fort !