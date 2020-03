🔴EN DIRECT - Coronavirus: récapitulatif et dernières infos en temps réel

Lundi 30 mars 2020

L’ancien gardien vedette de la sĂ©lection turque, RĂĽstĂĽ Reçber (46 ans, 120 sĂ©lections), a Ă©tĂ© hospitalisĂ© après avoir Ă©tĂ© testĂ© positif au coronavirus, a annoncĂ© sa femme ce lundi.CensĂ© boucler quatorze jours de quarantaine Ă Cotonou, l’international togolais Emmanuel Adebayor n’a pas cru devoir attendre que ces deux semaines arrivent Ă expiration avant de rallier le Togo, en l’occurrence sa capitale, LomĂ©.Les cas positifs au coronavirus se succèdent dans le monde du football. Ce lundi, c'est la gardienne de l'Ă©quipe de France Pauline Peyraud-Magnin (28 ans), doublure de Sarah Bouhaddi et qui compte quatre sĂ©lections en Ă©quipe de France, qui a rĂ©vĂ©lĂ© en ĂŞtre atteinte. La sportive, qui Ă©volue Ă Arsenal, l'a elle-mĂŞme annoncĂ© sur Instagram.Pour lutter contre cette Ă©pidĂ©mie, plusieurs stars africaines du ballon rond se sont exprimĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux pour sensibiliser leurs fans au danger de la propagation du Covid-19. George Weah, le prĂ©sident libĂ©rien a trouvĂ© un moyen plus original: Il a chantĂ© un texte, Ă©crit par ses soins selon ses services.Après le Saint-Eloi Lupopo, l'autre club phare de Lubambashi, le TP Mazembe , a pris la dĂ©cision de stopper officiellement ses activitĂ©s jusqu'Ă nouvel ordre, Ă cause de la menace de propagation du coronavirus dans la ville.ZinĂ©dine Zidane se mobilise dans la lutte contre la pandĂ©mie du coronavirus. Le coach franco-algĂ©rien du Real Madrid s'est fendu d'un joli message de soutien sur les rĂ©seaux sociaux.« Nous vivons un moment particulier. Prenez soin de vous, de vos proches et profitez de votre foyer, c’est la seule manière de gagner tous ensemble,» a publiĂ© le quadruple champion d'Europe (2002, 2016, 2017 et 2018).TestĂ© positif au coronavirus mais bientĂ´t guĂ©ri, la superstar argentine de la Juventus Turin, Paulo Dybala, a racontĂ© Ă la tĂ©lĂ©vision italienne comment il avait vĂ©cu ces derniers jours aux soins.Les hautes instances du football africain ont indiquĂ© qu’ils n’étaient pas du tout inquiets, pour le moment, quant Ă la tenue de la CAN 2021 du 9 janvier au 6 fĂ©vrier prochains.Le coronavirus fait trembler les fans de Liverpool ! Alors que la Premier League est suspendue au moins jusqu’au 30 avril, en raison de la pandĂ©mie du covid-19, plusieurs clubs anglais seraient partants pour annuler la saison et repartir de zĂ©ro selon L'Equipe ... Une dĂ©cision qui aurait pour consĂ©quence de priver Sadio ManĂ©  et ses partenaires du titre !A l'image des autres stras africaines, Didier Drogba s'est Ă©galement inscrit dans la lutte contre la pandĂ©mie du Coronavirus. L'ancien attaquant Ivoirien a dĂ©bloquĂ© 650 million de FCFA Ă l’État ivoirien afin de le soutenir dans cette crise sanitaire mondiale.Via un communiquĂ© officiel ce jeudi soir, le FC Barcelone a annoncĂ© une baisse de salaires de l'ensemble des membres du club.Les joueurs internationaux sĂ©nĂ©galais se sont donc mobilisĂ©s pour lutter contre le COVID-19. Après Ismaila Sarr, d’Ousseynou Ba, Sadio ManĂ©, Diao Balde Keita, s’est au tour de Seydou Sy d’apporter sa contribution.Le gardien de l’AS Monaco a fait un don d'importantes quantitĂ©s de denrĂ©es alimentaires de large consommation (riz, sucre, huile…) au profit des familles nĂ©cessiteuses Ă ZiguinchorLe gardien de but de l'Atalanta Bergame, Marco Sportiello, qui a dĂ©butĂ© le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Valence (3-4), rejoint la liste des joueurs qui ont Ă©tĂ© testĂ©s positifs au coronavirus.Lionel Messi va sauver des vies ! Pour lutter contre le coronavirus, le capitaine catalan a fait un don gĂ©nĂ©reux d'un montant de 1 million d'euros destinĂ© Ă l'hĂ´pital Clinic de Barcelone.Actuellement confinĂ© en France et attendu en Chine pour la reprise du championnat, l’attaquant vedette des LĂ©opards de la RDC et du Beijing Guoan, CĂ©dric Bakambu, s’est confiĂ© Ă propos de sa situation dans le contexte du coronavirus.Saxophoniste et lĂ©gende de l'afro-jazz, Emmanuel N'DjokĂ© Dibango, plus connu sous le nom de Manu Dibango, est dĂ©cĂ©dĂ© ce mardi 24 mars, des suites du coronavirus.Auteur d'un des plus grands tubes planĂ©taires de la musique world, "Soul Makossa" (1972), l’hymne officiel de la CAN 1972  au Cameroun, est la première cĂ©lĂ©britĂ© mondiale Ă dĂ©cĂ©der des suites d'une contamination au Covid-19.Pour la première fois dans l’ère moderne du sport, les Jeux Olympiques vont ĂŞtre reportĂ©s. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a indiquĂ© ce mardi avoir fait une demande officielle au prĂ©sident du CIO des Jeux, Thomas Bach, pour un report Ă l’annĂ©e 2021. Une demande acceptĂ©e « à cent pour cent » selon le dirigeant japonais.Alors qu’il a quittĂ© le, afin de rallier son natal pendant quelques jours, a Ă©tĂ© contraint de passer par la case quarantaine. Ainsi en ont dĂ©cidĂ© les autoritĂ©s bĂ©ninoises.Le lĂ©gendaire attaquant camerounais s'est fendu d'un message de soutien poignant par rapport Ă la menace du COVID-19. L’ancien joueur du FC Barcelone et l’Inter Milan a appelĂ© Ă respecter les consignes donnĂ©es par les autoritĂ©s.La FĂ©dĂ©ration espagnole de football (RFEF) a annoncĂ© ce lundi la suspension jusqu'Ă nouvel ordre de la Liga et de l'ensemble des compĂ©titions ibères, en raison de la pandĂ©mie du coronavirus.Sadio ManĂ© s’active dans la lutte contre le coronavirus. Après avoir offert 45.000 euros (30 millions de FCFA) aux hĂ´pitaux du SĂ©nĂ©gal, l'attaquant vedette de Liverpool a publiĂ© une vidĂ©o sur les rĂ©seaux sociaux pour sensibiliser ses compatriotes.Le lĂ©gendaire dĂ©fenseur italien, Paolo Maldini, ainsi que son fils Daniel ont Ă©tĂ© testĂ©s positifs au coronavirus comme l'a annoncĂ© l'AC Milan ce weekend. Le club affirme Ă©galement que les deux hommes se portent bien et demeurent en quarantaine.