Coronavirus-Didier Drogba : Un don d'1 million d’euros ? l'Etat ivoirien dément

Le football est mis en sommeil. Les reports et les annulations d’événements footballistiques ne cessent de se multiplier ces derniers jours aux quatre coins du globe, à l’instar du nombre de cas touchés par le coronavirus. A lire aussi >> Les dossiers OFC: Foot vs Coronavirus, pronostic vital engagé Les prestigieuses compétitions du sport-roi ont ainsi été placées entre parenthèse et les temples mythiques du football sont désertés par leurs fidèles les plus inconditionnels. San Siro, Camp Nou, Bernabéu ainsi que les arènes africaines sont désespérément vides. Il y règne un silence de mort... Il faut dire que les acteurs du ballon rond sont frappés de plein fouet par ce fléau effroyable. De l’international italien Daniele Rugani , premier joueur de foot professionnel testé positif, au capitaine de la Gambie Omar Colley , premier footballeur africain à être porteur authentifié du virus, en passant par la superstar franco-congolaise Blaise Matuidi et le prodige argentin Paulo Dybala ... voici la liste des joueurs touchés par leLe patient zéro ! Le jeune défenseur international italien de la Juventus, Daniele Rugani (25 ans), a été diagnostiqué le 11 mars dernier. Il est le premier joueur de foot professionnel testé positif au nouveau coronavirus.Défenseur central de la Sampdoria et capitaine de la sélection nationale de la Gambie, Omar Colley (27 ans), a été testé positif au coronavirus le 14 mars. Le natif de Banjul est le premier joueur africain évoluant dans un championnat majeur à être porteur authentifié du Covid-19.La Premier League est aussi touchée par le coronavirus.a en effet annoncé le 13 mars dernier le test positif au Covid-19 de son prodige anglo-ghanéen, Callum Hudson-Odoi (19 ans). Cette annonce a immédiatement provoqué le confinement de l'intégralité de l'effectif professionnel, du staff et de certains membres du personnel des "Blues".La Liga n’échappe pas à la pandémie du Covid-19. Le défenseur argentin du FC Valence, Ezequiel Garay, a annoncé le 16 mars dernier avoir été testé positif au coronavirus, devenant le premier joueur du championnat espagnol a être infecté.